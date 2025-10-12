Dominik Mysterio presume su nuevo tatuaje en el cuello

El actual megacampeón de AAA y campeón intercontinental de WWE Dominik Mysterio ha sorprendido al aparecer con un nuevo tatuaje alusivo a la lucha libre, esta vez siendo el cuello la ubicación de esta nueva pieza. Como parte de un clip viral en redes sociales, se pudo apreciar cómo el 'Sucio' presumía la tinta más reciente que ha puesto en su piel.

Es bastante conocido que Mysterio es gran amante de los tatuajes, por lo que no es sorpresa que haya sumado uno más a su larga lista, la cual también está conformada por tatuajes en zonas poco típicas del cuerpo.

Dom lleva un mes como doble campeón | wwe.com

DominINK Mysterio

A pesar de que los fanáticos de WWE han mencionado en repetidas ocasiones que Dominik Mysterio no es de los luchadores más corpulentos de la empresa, una de sus principales características son los tatuajes que porta, pues en eso sí es de los que más aporta, con piezas que incluso tienen que ver con el deporte que practica, con su legado familiar o con algunos de los ídolos que ha tenido a lo largo de su carrera.

Sus manos son probablemente la parte de su cuerpo que más representa la lucha libre, pues, en los nudillos tiene plasmadas las letras de su apellido luchístico, leyéndose "Mysterio" cuando muestra ambas manos; sin embargo, de manera más reciente, Dom decidió añadir a sus dedos el diseño de algunas máscaras que le recuerdan a personajes históricos del pancracio.

Dominik Mysterio shows off his new neck tattoo in recent video for Netflix 🔥



pic.twitter.com/GtLk85orgt — FADE (@FadeAwayMedia) October 12, 2025

El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, La Parka, Rayo de Jalisco, Psicosis, Los Villanos y Konnan son los luchadores que se pueden ver representados en los dedos del 'Sucio' Dom, actual doble campeón de WWE.

El futuro del 'Mejor de los Mysterios'

Al ser doble campeón de la empresa, Dominik tendrá más carga de trabajo para poder defender las dos preseas que de momento mantiene en su poder, pues, por principio de cuentas, el próximo 25 de octubre, defenderá su megacampeonato de AAA ante Dragon Lee en el evento Héroes Inmortales, ya que el enmascarado ganó la oportunidad tras vencer a El Grande Americano y El Hijo del Vikingo.

Mysterio recientemente venció a Rusev | wwe.com

Posteriormente, aún no hay nada confirmado para el destino del campeonato intercontinental; no obstante, algunos pequeños rumores han comenzado a tomar relevancia, pues se ha comenzado a pensar en la posibilidad de que Dom sea parte de la gira de retiro de John Cena, enfrentándolo en el evento Survivor Series para defender el campeonato que ganó en la edición más reciente de Wrestlemania.

Para el final del año no se tiene un rumbo fijo para el máximo campeón de la alianza WWE con AAA, pero la historia de ruptura con su equipo The Judgement Day podría tomar forma para próximos eventos, pues ya en ediciones pasadas del programa Monday Night Raw, ha tenido ciertos problemas con su compañero Finn Bálor.

Entrada de The Judgement Day en Raw | wwe.com