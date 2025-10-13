Seth Rollins fue traicionado por Bron Breakker, Bronson Reed y Paul Heyman, ¿cuál es la razón?

La gira de WWE por Australia no pudo tener un final más inesperado que el que se dio al finalizar Monday Night Raw en Perth este lunes, pues la facción del momento, The Vision, se ha destruido desde dentro con la traición de Bron Breakker, Bronson Reed y Paul Heyman sobre Seth Rollins, sobre de quien han comenzado a circular rumores referentes a este atípico final, con el 'Visionario' como principal protagonista.

Una nueva posible lesión del actual campeón mundial pesado de WWE sería el detalle que nadie vio y por el cual se ha tenido que hacer uso de un plan de emergencia de cara al resto del 2025 dentro de la empresa.

Rollins y The Vision en su última entrada juntos | wwe.com

¿Work o realidad?

La traición de The Vision a su líder estaría completamente ligada a una lesión de Seth 'Freakin' Rollins, la cual se habría provocado el sábado 11 de octubre en el evento central de Crown Jewel en Perth en el combate del campeón ante Cody Rhodes, el cual fue pactado para conseguir el campeonato que lleva por nombre el mismo del evento.

La victoria fue para Rollins; sin embargo, las malas noticias parecen ser también para él, pues sin que la mayoría de los fanáticos, sino es que incluso nadie se diera cuenta, en el medio de su lucha ante la 'Pesadilla Americana', Seth se habría lesionado el hombro al tratar de hacer el Coast to Coast Headbutt, logrando conectarlo con éxito, pero llevándose la peor parte de la movida.

Bron Breakker comenzó la traición a Rollins | wwe.com

Después del enfrentamiento entre los dos campeones máximos de la empresa, Rollins fue visto en las calles de Australia utilizando un cabestrillo, tratando de mantener su hombro en el lugar correcto y así evitar una ausencia obligada en el medio de su segundo reinado con el campeonato mundial pesado.

Aunque en realidad, existe una gran parte de los fanáticos que no cree que la lesión sea legítima, pues antes de SummerSlam, durante una edición de Saturday Night's Main Event, Rollins fingió haberse lesionado de gravedad una rodilla durante una lucha en contra de LA Knight, algo que, dentro de la historia, lo dejó fuera al menos por unas cuantas semanas, regresando en 'El evento más caliente del verano' para atacar a CM Punk después de ganar ante Gunther, para canjear su maletín y convertirse en el nuevo campeón.

Segundos antes de la posible lesión de Rollins | wwe.com

¿Qué sigue si la lesión es real?

Sin Seth Rollins en el foco principal, las historias principales de Raw tendrían que sufrir un cambio más que contundente, pues por el momento no se sabe si el 'Visionario' tendrá que dejar vacante el título que por el momento aún permanece en su poder, además de que precisamente momentos antes de darse la traición, CM Punk se había convertido en el contendiente número uno con miras a la nueva y penúltima edición en el año de Saturday Night's Main Event.

Por ahora, solamente queda esperar para saber si la lesión es legítima, y en dado caso de ser así, saber cuál será el destino del campeón, de su equipo y de todos los involucrados alrededor de la historia.

CM Punk es el contendiente número uno al campeonato de Seth | wwe.com