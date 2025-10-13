¿Cuál es el significado del nuevo tatuaje en el cuello de Dominik Mysterio?

El actual megacampeón y campeón intercontinental, Dominik Mysterio, ha vuelto a captar la atención de los fanáticos de WWE, esta vez por su más reciente tatuaje, el cual se ha podido confirmar, tiene un profundo significado familiar. En un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se puede ver al 'Sucio Dom' presumiendo su nueva pieza de tinta, ubicada nada menos que en el cuello, una zona poco común, incluso entre los luchadores más tatuados.

Aunque muchos ya sabían de su pasión por el mundo del tatuaje, lo que más llamó la atención fue el diseño de esta nueva pieza: una máscara de lucha libre. Durante varios días, los fanáticos se preguntaron a quién pertenecía la emblemática tapa que Mysterio decidió llevar marcada de por vida, misma que también se ha visto en algunos de sus atuendos dentro de la WWE.

Dominik venció a Penta en Perth | wwe.com

El emotivo homenaje de Dominik Mysterio

Finalmente, se reveló que el tatuaje que Dominik Mysterio lleva en el cuello representa la máscara de su tío abuelo, Rey Misterio Sr., un ícono de la lucha libre mexicana y maestro de su propio padre, Rey Mysterio. El legendario luchador tijuanense, quien falleció a principios del año 2025, fue una figura fundamental en la formación de generaciones de luchadores, y su legado continúa vivo a través de su familia, que ha mantenido el apellido “Mysterio” como uno de los más respetados del deporte espectáculo.

Este gesto por parte del 'Sucio' ha sido interpretado por los aficionados como un homenaje lleno de respeto y admiración hacia el hombre que sentó las bases de su dinastía. Más allá del diseño, la ubicación del tatuaje, bastante visible durante sus apariciones en televisión, muestra la intención del joven luchador de llevar siempre presente a su tío abuelo, no solo en la piel, sino también en su carrera y en cada combate.

Nuevo tatuaje de Dom | Captura

El tatuaje se suma a la larga lista de piezas que adornan el cuerpo de Dominik, quien ha hecho de sus tatuajes una extensión de su identidad como luchador. En sus manos, por ejemplo, lleva grabado el apellido “Mysterio” en los nudillos y una serie de máscaras de leyendas del pancracio como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras y La Parka, los Villanos y Konnan.

La actualidad del doble campeón

El nuevo tatuaje de Dom se ha podido ver de gran manera en la edición más reciente de Monday Night Raw, la cual se llevó a cabo en Australia, lugar en el cual 'El Sucio' logró vencer a Penta para retener su campeonato intercontinental; sin embargo, más tarde, el gerente general de la marca roja Adam Pearce anunció que una vez más el mexicoamericano tendrá que enfrentar a Rusev, también dentro de una lucha titular.

Dominik será campeón al menos una semana más | wwe.com

Además de esto, el próximo 25 de octubre, Dom tendrá que enfrentar a Dragon Lee en el evento Héroes Inmortales, después de que este ganara una triple amenaza en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera ante El Hijo del Vikingo y El Grande Americano.

También, hay fuertes rumores que apuntan a que Dominik Mysterio podría ser parte de la gira de retiro de John Cena, poniendo en juego su campeonato intercontinental ante el GOAT en el evento Survivor Series, el cual se llevará a cabo en San Diego, California, el próximo mes de noviembre.

Dom tendrá que volver a enfrentarse a Rusev | wwe.com