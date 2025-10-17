Alberto del Río compara los sueldos de la WWE con los de México: "La diferencia es abismal"

Después de un periodo considerable sin actividad en la lucha libre, Alberto del Río aceptó tener una participación en el reality La Granja VIP, mismo en el que está haciendo virales algunos clips en los que revela algunos de los detalles más importantes en su estancia como luchador en el elenco principal de WWE durante las pláticas con sus compañeros.

En esta ocasión, el exluchador de AAA reveló algunos detalles con respecto al dinero que gana un luchador mexicano en empresas de su país en comparación con los que gana siendo miembro de la empresa norteamericana.

Alberto del Río en su debut con WWE | wwe.com

Una diferencia enorme

Tanto El Patrón como sus compañeros del reality, son grabados en un formato 24/7, el cual ha permitido que se pueda ver a los participantes platicar de algunas experiencias en su vida personal y profesional, por lo que la declaración de Alberto se ha dado mediante una plática habitual con sus compañeros.

“Allá en WWE se te paga, tienes un salario y es lo que vas a ganar anualmente, el mínimo es de 350 mil dólares, hasta cuatro, cinco o 10 millones y luches o no luches lo vas a ganar. Acá, no luchas, no hay lana. Vivo muy bien, soy el que mejor gana y no es lo mismo que antes pero soy feliz”, mencionó.

Enfrentamiento con Edge | wwe.com

Además del tema de los salarios, El Patrón también tuvo una plática con sus compañeros acerca de una de sus luchas con John Cena y la forma de trabajar cada combate. Dentro de esta anécdota, reveló que The Marine se sorprendió con el trabajo del mexicano, pues lograron encender a la audiencia con su manera de luchar y entenderse dentro del ring.

¿Por qué Alberto del Río está lejos de la lucha libre?

A pesar de ser uno de los más recientes megacampeones, Alberto El Patrón no fue parte de los planes de la alianza de WWE con AAA, por lo que sus apariciones cada vez fueron menores, llegando al punto de perder el megacampeonato ante El Hijo del Vikingo y, posteriormente, perder una lucha ante El Mesías en la que tuvo que dejar la empresa después de su derrota.

Algunos fanáticos pensaron que esto era solamente una manera de 'distraer' a la gente para que después fuera presentado de regreso en WWE; sin embargo, no fue así, pues a lo largo de las semanas las historias siguieron enfocadas en los nuevos megacampeones, dejando a del Río alejado del ring, abriéndose a la nueva experiencia de participar en el reality show de La Granja VIP.

Alberto del Río y Ricardo Rodríguez | wwe.com

La razón por la que Alberto no fue incluido dentro de la alianza entre empresas ha sido un tema de conversación recurrente, pues algunos aún lo atribuyen a los problemas que tuvo con el actual jefe creativo Triple H en una de sus salidas de la empresa.