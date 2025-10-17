WWE quiere a Chris Jericho para gira del retiro e introducirlo al Salón de la Fama

Uno de los luchadores más importantes de la última era, Chris Jericho está cerca del retiro, pero sus últimos días como profesional todavía no tienen un lugar definido, pues su contrato con AEW termina a finales de 2025, por lo que un regreso a WWE o la permanencia en su empresa actual son opciones.

Jericho en acción | X: CAPTURA

¿Chris Jericho regresará a WWE?

Los rumores han crecido fuertemente acerca de un posible regreso a WWE, empresa en la que pasó varios de sus mejores años. Sin embargo, el luchador no invitó a ningún compañero de AEW al Jericho Cruise de 2026, evento que realiza desde 2018.

"Chris Jericho anunció su siguiente Jericho Cruise del 7 al 11 de noviembre de 2026, desde Miami hasta Bahamas, pero en la lista de invitados no hay nadie de AWE y la última vez que hizo un cruzero no anunció a nadie de AEW hasta unos meses después", escribió Dave Meltzer en el Wrestling Observer Newsletter.

WWE quiere introducir a Jericho al Salón de la Fama

El periodista afirmó que la idea de WWE es que si regresa Jericho, lo introducirían al Salón de la Fama, por lo que primero se haría su gira de retiro como la de John Cena para darle dicho reconocimiento al final de su carrera.

"La idea es que Jericho venga para una gira de retiro y su ingreso al Salón de la Fama. Cabe destacar que el crucero tampoco tiene a nadie de la WWE, pero no sé si la WWE permitiría que su talento se fuera incluso si él estuviera en la empresa”, añadió Meltzer.

Jericho en combate | X: CAPTURA

Jericho ha manifestado anteriormente que no persigue la idea de ser incluido en el Salón de la Fama, por lo que este detalle podría ser clave para alguna posible negociación con WWE para su regreso en 2026.

A lo largo de su carrera, Chris Jericho ha sido una de las figuras más versátiles y reconocidas de la lucha libre mundial. Ha competido en empresas como WCW, WWE, NJPW y AEW, dejando una huella en cada una de ellas con su carisma y capacidad para reinventarse. Su regreso a WWE, en caso de concretarse, sería uno de los momentos más mediáticos de los últimos años en la industria.

Por ahora, Jericho mantiene la incertidumbre sobre su futuro mientras continúa activo en AEW, donde ha tenido un papel importante tanto dentro del ring como en el desarrollo de nuevos talentos. La decisión sobre su retiro y el posible cierre de su trayectoria en WWE podría conocerse a en este último tramo de 2025, cuando se acerque el final de su contrato con la empresa de Tony Khan.

Jericho en WWE | X: CAPTURA



