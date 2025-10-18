John Cena reveló el Top 5 de sus luchadores favoritos

John Cena está a tan solo cuatro apariciones más de dejar de ser luchador en activo; sin embargo, a lo largo de 2025, el cual terminará siendo su año de retiro, ha dejado algunas postales, frases y momentos que han marcado historia antes de que se aleje por completo de los cuadriláteros.

En esta ocasión, el momento que se recordará a lo largo del tiempo es la declaración de Cena hablando al respecto de su Top 5 de luchadores favoritos en la historia, mismo que no causa mucha sorpresa en cuanto a los nombres que mencionó.

John Cena enfrentó a Brock Lesnar en Wrestlepalooza | wwe.com

"Almas gemelas de la lucha"

Durante su aparición en una convención, John Cena fue cuestionado con la pregunta: "¿Quién es tu luchador favorito?" El nombrado 'Mejor de todos los tiempos', no quiso dejar tal cuestionamiento sin respuesta; sin embargo, no respondió un solo nombre, por el contrario, prefirió dar una lista de lo que el mismo llamó "sus almas gemelas dentro del wrestling".

Como era de esperarse, el primer nombre no tuvo mucha sorpresa, pues Randy Orton fue el primer mencionado, seguido de Edge, quien actualmente forma parte de AEW, empresa en competencia directa con WWE; luego vino el nombre de CM Punk, con quien al igual que con The Viper, Cena luchó a lo largo de su año de retiro.

Who's your favorite wrestler of all time?



John Cena: I would say I have a few I have a few wrestling soulmates and I think :



Randy Orton

Edge

Cm Punk

Seth Rollins

Aj Styles



Randy is always the first one for him.🥹 My Centon ♥️ pic.twitter.com/glDeEJt1p0 — rkopg🐍 (@fangirlviper) October 18, 2025

Finalmente la lista concluyó con los nombres de Seth Rollins, uno de los ausentes dentro de sus últimas luchas, yendo al final con AJ Styles, quien es hasta ahora su último rival. Al terminar, The Marine guardó unos segundos de silencio para inmediatamente mencionar que "no podría dejar fuera a Cody Rhodes", ya que él también "es muy bueno".

¿Cuántas apariciones le restan a John Cena en WWE?

Tras concluir su aparición y lucha ante el 'Fenomenal' AJ Styles en Crown Jewel Australia, John Cena hizo una seña a una de las cámaras indicando que son solamente cuatro fechas las que le restan en su histórica carrera dentro de WWE, sin ser necesariamente cuatro luchas, pues solo restan dos PLE en el 2025.

Cena eligió a Orton como uno de sus favoritos en la historia | wwe.com

Dentro de las últimas apariciones que tendrá Cena está por supuesto su lucha de retiro el próximo sábado 13 de diciembre en Saturday Night's Main Event, evento que tendrá otra edición el 1 de noviembre; además de eso, también se ha rumoreado que en Survivor Series War Games, Cena enfrentará a 'Dirty' Dominik Mysterio por el campeonato intercontinental, el cual en dado caso de ganar, pondría en juego en su lucha final.

Las otras dos apariciones de John se planea que sean en dos ediciones de Monday Night Raw, aunque no se sabe si sería con alguna lucha semanal más, pues recientemente fue parte de los retos abiertos de Sami Zayn por el campeonato de Estados Unidos en Friday Night Smackdown. Sumado a todo ello, el Marine ya declaró que no habrá dinero suficiente para hacerlo regresar después de que se haya retirado.

Edge suena como un posible último rival de Cena | wwe.com