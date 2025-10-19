¿Tom quién? Drake Maye impone nuevo récord de franquicia con los New England Patriots

Después de un inicio complicado en la temporada, los Patriotas de Nueva Inglaterra han logrado estabilizar su participación presentando una racha de 5-2 después de vencer a los Tennessee Titans en la Semana 7 con un marcador final de 31-13; sin embargo, esa no es la única buena noticia que han recibido los Pats, pues su mariscal de campo, Drake Maye, ha superado un récord de una leyenda del equipo.

Tom Brady no solo ha quedado en el pasado cronológicamente, ahora también lo ha hecho con un porcentaje más bajo que el actual quarterback de su exequipo, ya que recientemente ha mostrado aún más efectividad en el campo.

Maye ha equilibrado la temporada de los Pats | AP

El nuevo récord de los Pats

Con tan solo siete partidos jugados en la temporada 2025-2026, Drake Maye ha conseguido ser el quarterback que mayor porcentaje de pases ha completado dentro de un solo partido en su estancia con los Patriots, llegando a un máximo de 91.3%, mientras que Tom Brady, en su momento, quedó únicamente con 88.5%.

La nueva marca la ha conseguido Maye en el encuentro ante los Titanes de Tennessee, mismo en el que lanzó dos pases de touchdown, quedándose solamente sin hacer puntos en el último cuarto, ya que en todos los anteriores lo habían hecho, como en el segundo y tercero que sumaron 14 puntos en cada uno.

Patriots venció a Titans en su casa | AP

Dentro de la buena actuación de Drake Maye también se encuentra la marca de 222 yardas conseguidas en el juego, tanto por aire como por tierra, además de ese par de pases que lograron que sumaran más puntos en el Nissan Stadium.

El legado de Tom Brady con los Patriots

Hablar de Tom Brady es hablar de la historia misma de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Durante 20 temporadas con la franquicia, el legendario mariscal de campo se convirtió en el símbolo absoluto del éxito en la NFL, conquistando seis Super Bowls, tres premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga y múltiples récords que definieron una era dorada para el equipo dirigido por Bill Belichick.

Brady en actividades fuera del deporte tras su retiro | AP

Bajo su liderazgo, los Patriots se transformaron en una dinastía imparable, marcando una hegemonía sin precedentes entre 2001 y 2019. Su capacidad para remontar partidos imposibles, su disciplina y su frialdad en los momentos decisivos lo convirtieron en uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos.

Hoy, con la irrupción de Drake Maye, la afición de Nueva Inglaterra ve en él una posible nueva era de esperanza, donde las comparaciones con Brady serán inevitables, pero también necesarias para medir el futuro del equipo. Si bien el legado del mítico número 12 es prácticamente intocable, el joven mariscal comienza a forjar su propio camino, y este nuevo récord es una señal de que los Patriots podrían estar listos para escribir el siguiente capítulo de su historia gloriosa.

¿Podrá hacer historia Drake Maye? | AP