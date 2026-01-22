Super Bowl LX Fan Race 2026: todo lo que tienes que saber

La Super Bowl LX Fan Race MX 2026 se consolida como uno de los eventos deportivos y recreativos más esperados del año en la Ciudad de México, al reunir a corredores, familias y fanáticos del futbol americano en una experiencia previa al Super Bowl. La carrera se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026 sobre Paseo de la Reforma, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital.

Organizada por NFL México, esta competencia busca celebrar la pasión por el futbol americano a través del deporte, promoviendo la convivencia y un ambiente festivo desde las primeras horas del día. Las actividades arrancarán a partir de las 7:00 de la mañana, convirtiendo a la ciudad en el punto de encuentro para miles de participantes.

NFL | AP

La carrera contará con distancias de 10K y 5K, así como una caminata recreativa de 2.5K, todas en ramas femenil y varonil, permitiendo la participación tanto de corredores experimentados como de aficionados que buscan vivir una experiencia distinta ligada a la NFL.

Las inscripciones para la NFL Fan Race MX 2026 están disponibles a través de los sitios oficiales nflfanrace.com y asdeporte.com, con un costo de 650 pesos más cargos por servicio. Para los clientes Banorte, se ofrecerá una preventa exclusiva los días 15 y 16 de diciembre, mientras que la venta general comenzará el 17 de diciembre.

¿Hasta cuándo se puede participar en la Super Bowl LX Fan Race MX 2026?

Los interesados en correr en la Ciudad de México podrán registrarse hasta el 5 de febrero de 2026 o hasta agotar existencias, por lo que se recomienda asegurar el lugar con anticipación debido a la alta demanda que suele tener este evento año con año.

Además del recorrido, la NFL Fan Race MX incluirá una ceremonia de premiación, en la que se entregarán trofeos a los tres primeros lugares de las distancias de 5K y 10K, tanto en la rama femenil como varonil, reconociendo el esfuerzo y desempeño de los corredores.

Un evento que combina deporte, familia y pasión por la NFL

Más allá de la competencia, la Super Bowl LX Fan Race MX 2026 representa una experiencia integral que combina actividad física, entretenimiento y la emoción previa al Super Bowl. El ambiente temático, la participación familiar y la presencia de aficionados de la NFL convierten esta carrera en una auténtica fiesta deportiva.

Como cada año, este evento marca el inicio de la celebración del Super Bowl en México, fortaleciendo el vínculo entre la NFL y sus seguidores, y posicionando a la Ciudad de México como una de las sedes más importantes para el futbol americano fuera de Estados Unidos.

