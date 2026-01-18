¿Y Bad Bunny? Green Day dará espectáculo en el Super Bowl LX

El Super Bowl LX del próximo 8 de febrero de 2026 contará con un espectáculo inesperado. La liga confirmó que Green Day, el icónico trío de punk rock originario del Este de la Bahía, encabezará el acto de apertura en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La ceremonia inaugural será un recorrido por seis décadas del evento deportivo más importante del futbol americano profesional. De acuerdo con Billboard, el espectáculo incluirá una procesión de los MVP del Super Bowl sobre el campo, acompañada por un popurrí de canciones representativas de Green Day.

Green Day abre el Super Bowl 60

Billie Joe Armstrong expresó la relevancia del momento en un mensaje difundido por la NFL: "¡Estamos súper emocionados de abrir el Super Bowl 60 aquí mismo! Nos honra dar la bienvenida a los MVP que han marcado el deporte y abrir la noche para los fans de todo el mundo. ¡A divertirse! ¡A cantar!". La declaración subraya el vínculo histórico entre la banda y su lugar de origen, así como el carácter conmemorativo del evento.

Tim Tubito, director sénior de eventos y presentaciones de partidos de la NFL, destacó el significado del espectáculo en una declaración publicada por Rolling Stone: "Celebrar 60 años de historia del Super Bowl con Green Day como banda local, a la vez que honramos a las leyendas de la NFL que han ayudado a definir este deporte, es una forma increíblemente poderosa de inaugurar el Super Bowl LX".

Bad Bunny liderará el show de medio tiempo del Super Bowl LX

El Levi’s Stadium volverá a recibir un Super Bowl por primera vez desde el Super Bowl 50 en 2016, reforzando su papel como escenario clave para eventos deportivos y de entretenimiento a nivel mundial. La ceremonia inaugural dará paso a una noche de actuaciones musicales que incluirá a Charlie Puth con el himno nacional, Brandi Carlile con “America the Beautiful” y Coco Jones interpretando “Lift Every Voice and Sing”, de acuerdo con reportes de Billboard y Rolling Stone.

En el medio tiempo, el espectáculo estará a cargo de Bad Bunny, quien encabezará el show central del Super Bowl LX. Según Billboard, su álbum Un Verano Sin Ti lideró el Billboard 200 durante cuatro semanas en 2025 y su gira mundial ha registrado 107 millones de dólares en ingresos con 697 mil boletos vendidos en sus primeros 12 conciertos. Apple Music adelantó que su presentación buscará que “el mundo bailará”, completando una noche que combinará historia, música y alcance global en el 60.º Super Bowl.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.