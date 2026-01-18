Lewis Hamilton celebra triunfo de los Denver Broncos en los Playoff de la NFL

Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1 y copropietario de los Denver Broncos, celebró la reciente victoria en postemporada del equipo de Colorado ante los Buffalo Bills. Con un par de publicaciones en redes sociales, el británico mostró su apoyo en uno de los finales más dramáticos de los playoffs, y coincidió con la posterior victoria de Denver por marcador de 33-30.

Lewis Hamilton se unió al grupo de propietarios de los Denver Broncos en 2022, como parte del Walton-Penner Family Ownership Group. Desde entonces, el británico ha sido una figura visible dentro de la estructura de la franquicia, participando en eventos institucionales y manifestando su respaldo en distintos momentos clave del equipo.

Tras concretarse su incorporación al grupo propietario, Hamilton expresó públicamente su entusiasmo por formar parte del proyecto deportivo de la organización de Colorado. En aquel momento, el piloto compartió el siguiente mensaje: "¡Estoy emocionado de unirme a un increíble grupo de propietarios y formar parte de la historia de Broncos! Es un honor trabajar con un equipo de clase mundial y ser un ejemplo del valor de un liderazgo más diverso en todos los deportes. Roscoe ya cree haber triunfado", declaración que marcó su presentación oficial como copropietario.

Es copropietario desde 2022 | MEXPOSRT

Un triunfo de postemporada con respaldo desde fuera del campo

El partido ante los Buffalo Bills representó un momento especial para la franquicia y también para Hamilton, ya que fue la primera ocasión desde que se convirtió en dueño en la que pudo ver a los Denver Broncos ganar un juego de postemporada. Además de enviar sus buenas vibras antes del desenlace, el atleta inglés también celebró posteriormente el triunfo del equipo de Colorado.

Con el triunfo en tiempos extra, los Broncos accedieron por primera vez en una década a la Final de Conferencia en la Americana. Ahora esperan rival, el cual tendrá que visitar Denver para buscar el paso al Super Bowl LX celebrado en el Levis Stadium de San Francisco.

Avanzaron en los playoffs | AP

El mensaje de apoyo de Hamilton

Durante los minutos finales del partido de Denver, el piloto británico compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 35 millones de seguidores, vistiendo una camiseta personalizada número 1 de los Denver Broncos. El mensaje fue difundido mientras el equipo se preparaba para disputar el tiempo extra frente a Buffalo, en un duelo que mantenía la atención de aficionados y analistas por igual.

Hamilton acompañó la imagen con un mensaje directo y breve dirigido al equipo y a la afición: "¡Let's Rider! ¡Lo tenemos, Denver Broncos!". Posteriormente, ya con la victoria en la bolsa, el piloto de Ferrari subió una nueva publicación esta vez comentando, "¡Qué increíble, muy merecido! Broncos, nunca hubo dudas".

Ahora Hamilton apoyará a su equipo el próximo fin de semana, mientras están buscando el boleto al Super Bowl.