F1 2026: Estos son los monoplazas para la nueva temporada de la máxima categoría

La Fórmula 1 ya calienta los motores para un 2026 que será histórico. Para esta temporada, la categoría modificará su reglamento técnico, además de que tendrá 11 equipos de nuevo por primera vez en diez años.

Entre los cambios en el reglamento técnico destaca que los motores ahora serán 50-50 en la relación de motor de combustión y la parte eléctrica. Además, los autos serán más pequeños y ligeros, por lo que hay altas expectativas para ver cómo los equipos logran acoplarse a esta normativa.

Será hasta dentro de una semana, del 26 al 30 de enero, que se conozca cómo funcionan los autos, en los tests de pretemporada en Barcelona. Por ahora, los equipos solo presentarán sus decoraciones, con Red Bull como el equipo que levantó telón.

Comenzó la temporada de presentaciones en la Fórmula 1 | RED BULL

Red Bull comenzó nueva era con Ford

Los de Milton Keynes y su escudería hermana, Racing Bulls, presentaron sus monoplazas el pasado jueves 15 de enero, en un evento en Detroit. El motivo por el cual los austriacos viajaron hasta Estados Unidos fue porque el evento también funcionó como "banderazo de salida" para la nueva asociación con Ford.

El fabricante estadounidense regresa a la Fórmula 1 como colaborador de Red Bull Powertrains, área de Red Bull que a partir de ahora se encargará de la construcción de sus unidades de potencia. Por ello, el equipo decidió hacer un evento especial por el inicio de esta nueva era.

En cuanto a las decoraciones, el azul rey predominó en el RB22 que usarán Max Verstappen e Isack Hadjar, con lo que Red Bull regresa a un tono más claro que lo caracterizó por años antes del marino que adoptó en temporadas recientes. Mientras que Racing Bulls mantuvo la tradicional base blanca, pero con detalles en el mismo tono azul.

Así es el auto de Red Bull para la Temporada 2022 | RED BULL

¿Cuándo son las demás presentaciones de la F1?

Haas: 19 de febrero

Audi: 20 de febrero

Honda (motor): 20 de enero

Mercedes: 22 de enero

Alpine: 23 de enero

Ferrari: 23 de enero

Williams: 3 de febrero

Cadillac: 8 de febrero

Aston Martin: 9 de febrero

McLaren: 9 de febrero