Fórmula 1 2026: ¿Qué números usarán Checo Pérez y el resto de los pilotos de la parrilla?

La Fórmula 1 comienza a calentar motores. La próxima semana comenzarán las revelaciones de las decoraciones de las diferentes escuderías y con ello la expectativa irá en aumento para lo que será la Temporada 2026, en la cual habrá varios cambios deportivos y en la parrilla.

El debut de Cadillac como undécimo equipo es una de las novedades principales para este año, en el cual Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas regresarán a las pistas. Además, después de cuatro años de ver a Max Verstappen con el #1, este número tendrá nuevo dueño tras el campeonato de Lando Norris en 2025.

El británico pudo elegir no utilizar dicho número, como en su momento hizo Lewis Hamilton. Sin embargo, no fue así y renunció a su emblemático #4 para estrenarse como campeón a partir de marzo en el Gran Premio de Austrlia.

Norris es el actual campeón de la categoría | AP

¿Qué número usarán Checo Pérez y Valtteri Bottas con Cadillac?

Tanto el mexicano como el finlandés mantendrán el dorsal que utilizaron por última vez en 2024 antes de su "año sabático". Después de que un piloto, la Fórmula 1 reserva su número por un periodo de dos años, lo que da oportunidad para que lo recuperen en caso de que regresen a la parrilla. Por ello, Checo tendrá el #11 y Valtteri el #77.

De hecho, a pesar de que para 2026 la categoría dio la oportunidad de cambios, la única modificación -además de la de Norris como campeón- fue la de Max Verstappen. El neerlandés decidió no volver a su tradicional #33, mismo que usó antes de su primer título, y elegió el #3 que por muchos años utilizó Daniel Ricciardo.

"No será el 33. Mi número favorito siempre fue el 3, salvo el 1. Ahora podemos cambiar. Será el 3. El 33 siempre estuvo bien, pero prefiero un solo 3 a dos 3. Siempre he dicho que representa el doble de felicidad, pero claro, ya tuve suerte en la F1", declaró Max desde el Gran Premio de Abu Dabi el mes pasado.

Checo y Bottas regresarán a la parrilla | X: @Cadillac_F1

Mientras que el único novato de la parrilla, Arvid Lindbland, eligió el #41, luego de portar el #4 en la Fórmula 2 el año pasado. Será el primer piloto en utilizar dicho número en la historia de la Fórmula 1, con el cual espera tener fortuna en su debut en la categoría.

Números de los pilotos en la F1

#1 - Lando Norris (McLaren)

#3 - Max Verstappen (Red Bull)

#5 - Gabriel Bortoleto (Audi)

#6 - Isack Hadjar (Red Bull)

#10 - Pierre Gasly (Alpine)

#11 - Sergio Pérez (Cadillac)

#12 - Kimi Antonelli (Mercedes)

#14 - Fernando Alonso (Aston Martin)

#18 - Lance Stroll (Aston Martin)

#16 - Charles Leclerc (Ferrari)

#23 - Alex Albon (Willams)

#27 - Nico Hulkenberg (Audi)

#30 - Liam Lawson (Racing Bulls)

#31 - Esteban Ocon (Haas)

#41 - Arvid Lindblad (Racing Bulls)

#43 - Franco Colapinto (Alpine)

#44 - Lewis Hamilton (Ferrari)

#55 - Carlos Sainz (Willams)

#63 - George Russell (Mercedes)

#77 - Valtteri Bottas (Cadillac)

#81 - Oscar Piastri (McLaren)

#87 - Oliver Bearman (Haas)