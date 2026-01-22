Finales de Conferencia NFL: estos son los favoritos para ir al SB LX, según Caliente

La Ronda Divisional terminó y dejó grandes momentos en la NFL, pero más importante, colocó a los cuatro mejores equipos de toda la liga. Los Denver Broncos y los New England Patriots definirán todo por parte de la Conferencia Americana; mientras que los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams harán lo propio en la Nacional.

¿Quiénes son los favoritos para llegar al Super Bowl LX según Caliente.mx?

El primer partido del domingo de Finales de Conferencia será el de la Americana, con los dos mejores récords de la misma. Los Broncos recibirán en el Empower Field at Mile High a los Patriots, en un duelo que estará marcado por la lesión de Bo Nix.

Denver Broncos | AP

El mariscal de campo de Denver se lesionó en la penúltima jugada del duelo ante los Buffalo Bills, por lo que se perderá el resto de la temporada. La lesión de Nix influyó en los momios, pues en Caliente.mx los favoritos son los Patriots con un momio de -250; mientras que Denver es de +210.

Por su parte, el duelo de la noche de la Conferencia Nacional será más parejo según los momios. Tanto Matthew Stafford como Sam Darnold tuvieron una gran temporada, pero fue el mariscal de campo de los Rams, quien es el favorito para ser el Jugador Más Valioso.

Los Seattle Seahawks mostraron un gran comportamiento con su defensiva en el duelo ante San Francisco y en la recta final de la temporada regular, por lo que son los favoritos según Caliente.mx por -138. Por su parte, Los Angeles cuentan con un momio de +120.

¿Quiénes son los favoritos a ganar el Super Bowl?

Además, el gran favorito para ganar el Super Bowl LX son los Seattle Seahawks con un momio de +150. El equipo de Mike Macdonald mostró consistencia en toda la temporada regular, razón por la cual es también candidato a ser entrenador del año.

Los Angeles Rams | AP

