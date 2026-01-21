Baker Mayfield critica duramente a Kevin Stefanski: "No puedo esperar a verte dos veces al año"

El mariscal de campo de Tampa Bay reaccionó de forma explosiva ante la contratación de su ex entrenador por parte de los Atlanta Falcons

21 de Enero de 2026

El mariscal de campo de Tampa Bay, Baker Mayfielddijo el martes en las redes sociales que nunca recibió noticias del entrenador Kevin Stefanski después de que Cleveland lo cambiara a Carolina en 2022.

Ahora los dos están en la NFC Sur después de que Atlanta contratara a Stefanski el sábado.

¿Qué le dijo Mayfield a Stefanski? 

"Todavía estoy esperando su mensaje/llamada después de que me enviaran como basura", publicó Mayfield. "Tengo muchas ganas de verte dos veces al año, entrenador".

Los Browns seleccionaron a Mayfield, ganador del Trofeo Heisman con Oklahoma, como primera selección general en 2018. Jugó cuatro temporadas en Cleveland, donde registró 3725 yardas de pase en su primera temporada y 27 pases de touchdown, un récord para un novato en la NFL en ese entonces. En la primera temporada de Stefanski en 2020, Mayfield llevó a los Browns a los playoffs por primera vez en 17 años y a su primera victoria en postemporada en 26 temporadas.

Los problemas de Mayfield 

Pero Mayfield también tuvo problemas con la consistencia (lanzó 22 pases de TD y 21 intercepciones en 2019) y no tuvo miedo de confrontar a los críticos de su juego.

Tras ser traspasado a los Panthers, Mayfield se encontró en una encrucijada en su carrera. La revivió en Tampa Bay, llevando a los Buccaneers a los playoffs en 2023 y 2024, antes de un colapso al final de la temporada que los dejó fuera de la postemporada de este año.

Stefanski entrenó a los Browns durante seis años antes de ser despedido al final de esta temporada. Los Falcons lo contrataron menos de dos semanas después.

