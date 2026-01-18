Los Angeles Rams salen con vida del Soldier Field y enfrentarán a Seattle en la Final de NFC

Los Angeles Rams se metieron al Soldier Field y, en un partido apretado y defensivo, se llevaron la victoria ante los Chicago Bears. La Final de la Conferencia Nacional será un clásico de la División Oeste, con los Seattle Seahawks como favoritos por lo demostrado por ambos en los Juegos Divisionales.

Caleb Williams salió al campo y tuvo la primera serie ofensiva, que terminó en la primera de dos intercepciones por parte de Cobie Durant. Después de ese intercambio de balón, Los Angeles Rams saltaron al campo y Matthew Stafford intentó demostrar que su mal rendimiento en el frío no volvería a pasar, con una primera serie ofensiva dominante que terminó en un touchdown por parte de Kyren Williams.

Williams con gran partido | AP

Chicago empató al comienzo del segundo cuarto con un gran pase de Caleb Williams a D.J. Moore, en una cuarta oportunidad. Tras esas grandes anotaciones, el juego se convirtió en un duelo defensivo, en el que solamente las defensas permitieron tres puntos respectivamente en la primera mitad.

¿Cómo fue la segunda mitad?

Stafford tuvo problemas y fue capturado en cuatro ocasiones en todo el partido, pero su defensiva también tuvo sus grandes momentos. Durant interceptó a Williams antes del final del tercer cuarto, para darle paso a la locura que fue la definición del juego en el último periodo y tiempo extra.

Sigue la NFL en DAZN

Kyren Williams anotó su segundo touchdown del partido y la defensa de los Rams comenzó a tener grandes momentos, como una ocasión que pararon en cuarta en su propia yarda 2. Sin embargo, la defensiva de Chicago hizo lo propio y le dejó a su ofensiva menos de dos minutos para empatar el partido, que tuvo tintes dramáticos.

El final dramático

Con poco tiempo en el reloj y una defensiva que no flaqueó, Williams dejó a todos atónitos con la última jugada del tiempo regular. El mariscal de campo demostró porque fue uno de los mayores prospectos de la historia y, con presión encima, lanzó un pase que estuvo 51 yardas en el aire, como una plegaria; Cole Kmet se quedó con el ovoide y empató para el júbilo del Campo del Soldado.

La esperanza | AP

El tiempo extra tuvo también su drama, como lo fue todo el partido. Chicago ganó el volado y decidió que Los Angeles Rams tuvieran la primera oportunidad, en la que lograron parar a Stafford de nueva cuenta. Con toda la motivación en sus hombres, el nuevo Capitán Regreso ingresó al campo,

Sin embargo, pese a que el ataque de Chicago comenzó de gran manera, todo terminó con un error de Caleb Williams y Ben Johnson. Una intercepción por parte de Kam Curl le dio la oportunidad a Los Angeles de ganar el partido y con un gol de campo de 42 yardas de Harrison Mevis sellaron su pase a la Final de la Conferencia.

Derrota | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C