¡Pelea de nieve! Clima en Chicago será factor en el partido entre Bears y Rams

Una pelea de nieve en el Soldier Field. Tal y como acaba de suceder en Nueva Inglaterra, los Playoffs de la NFL se disputarán bajo condiciones climatológicas importantes. La nieve y las temperaturas frías se robarán los reflectores en el partido entre los Chicago Bears y Los Ángeles Rams.

El partido celebrado en Chicago definirá al último equipo que peleará por el boleto al Super Bowl en las Finales de conferencia. Actualmente ya se definió el duelo en la Conferencia Americana pues, se enfrentarán los Denver Broncos y los New England Patriots mientras que en la Conferencia Nacional, los Seattle Seahawks esperan al ganador del partido de este domingo por la Noche.

Una noche nevada

Desde hace días se había dado a conocer que, el partido en Chicago se jugaría bajo temperaturas gélidas y más probable que no, veríamos nieve en el Soldier Field. El partido entre Patriotas y Houston, que se jugó en Massachusetts, terminó disputándose bajo la nieve, y ahora, los Rams y Bears, también tendrán que medirse bajo condiciones similares.

En las primera imágenes del estadio, se puede ver como ya empieza a caer la nieve sobre el estadio abierto. Previo al inicio del partido, el clima ya está rodeando los -10 grados centígrados y durante el resto del partido se espera que siga cayendo al punto de ser uno de los juegos más fríos en la historia de la postemporada.

De acuerdo con el reporte de clima, esta noche en Chicago habrá nieve intermitente y ráfagas de nieve, acumulando uno o dos centímetros; por lo demás, estará mayormente nublado, ventoso y frío, con la temperatura mínima llegando hasta los -18 grados centígrados.

Malas noticias para los Rams

Estas condiciones climatológicas podrían ser factor en el partido, especialmente tomando en cuenta que los Rams son considerados un equipo de temperaturas cálidas y raramente juegan en lugares tan fríos como Chicago. Matthew Stafford, el QB de los Rams especialmente suele tener malos juegos bajo estas condiciones.

El QB nunca registró buenos números en temperaturas frías. De hecho, registra un récord de 1-8 en juegos disputados con mal tiempo, además de presentar las peores estadísticas de su carrera bajo estas condiciones. Los Bears por su parte, entrenan y juegan en estas condiciones durante gran parte de la temporada.