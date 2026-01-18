Caleb Williams y el nuevo ritual de los fans de Bears: manicuras, matcha y esperanza en la NFC

Los Chicago Bears recibirán a Los Angeles Rams este domingo con la posibilidad de asegurar su boleto al Juego de Campeonato de la NFC, un escenario que ha generado una notable expectación entre la afición. La emoción se explica, en buena medida, por lo ocurrido la semana pasada, cuando Chicago logró una remontada ante los Green Bay Packers, su rival histórico de la NFC Norte. Ante esto, la afición ha hecho todo lo posible para poder celebrar este momento.

Gran parte del protagonismo recae en su mariscal de campo titular, Caleb Williams. Tras una temporada de novato complicada, en la que el equipo terminó con marca de 5-12, el quarterback tuvo un desempeño destacado en 2025. Durante esa campaña, Williams rompió el récord de pases de la franquicia en una sola temporada y condujo al equipo a varias victorias definidas con remontadas en el último cuarto, lo que le valió el apodo de “Iceman”.

Buscan el juego de campeonato | AP

El impacto deportivo de Caleb Williams en Chicago

El crecimiento de Williams ha sido evidente dentro del emparrillado. Su capacidad para responder en momentos de presión ha sido clave en el camino de los Bears durante la temporada y, especialmente, en la postemporada. El triunfo ante Green Bay no solo representó un avance deportivo, sino también un resurgir emocional para una afición que llevaba más de una década sin celebrar una victoria de playoffs.

De cara al duelo ante Rams, Chicago se presenta con la oportunidad de seguir avanzando en la NFC y consolidar el proyecto alrededor de su quarterback. La expectativa es alta y el ambiente en la ciudad refleja la relevancia del partido dominical.

Ha ilusionado a la afición | AP

Manicuras, matcha y una tendencia que llega al estadio

Más allá de lo deportivo, Caleb Williams también se ha convertido en una figura reconocida fuera del campo por su estilo personal. Sus llegadas al estadio, caracterizadas por uñas pintadas, auriculares con cable y una bebida de matcha verde en la mano, han captado la atención desde hace tiempo. El mariscal de campo juega cada partido con una manicura distinta y, como se conoció el otoño pasado, en ocasiones acude al mismo técnico de uñas que la jugadora de la WNBA Angel Reese.

Esta costumbre no es reciente. Williams ya se pintaba las uñas durante su etapa universitaria en la USC y, aunque a lo largo de los años fue objeto de burlas por esta expresión personal, la percepción entre los aficionados de los Bears ha comenzado a cambiar. Antes del partido de la ronda divisional, seguidores de Chicago compartieron en redes sociales imágenes de manicuras y pedicuras con temática del equipo, como una forma de homenaje al quarterback.

La afición ha imitado al QB | CAPTURA

La influencia de Williams también ha llegado al ámbito gastronómico. El matcha, su bebida preferida antes de los partidos, ha ganado popularidad entre los aficionados. Ante esta tendencia, los Bears anunciaron que ofrecerán un cóctel de matcha durante el encuentro del domingo.