NFL 2025: ¿cuándo y dónde ver el Juego Divisional Los Angeles Rams vs Chicago Bears?

El último partido antes de las Finales de Conferencia será un duelo gélido, no apto para hombres acostumbrados al calor. Los Chicago Bears recibirán a Los Angeles Rams en el Soldier Field en un encuentro que se espera con temperaturas bajo cero, después de grandes exhibiciones de ambos equipos en la Ronda de Comodines.

Chicago Bears | AP

¿Cómo llegan los Chicago Bears?

Los Chicago Bears convirtieron a Caleb Williams en el nuevo Capitán Regreso, después de su séptima remontada en el último cuarto; su última víctima fueron los Green Bay Packers. Ben Johnson hizo del equipo de los Osos uno de los grandes favoritos para llegar lejos en esta postemporada, aunque todavía falta camino por recorrer.

En el partido ante los Empacadores, Caleb Williams lanzó para 362 yardas, encontrando en varias ocasiones a Colston Loveland. Sin embargo, la gran interrogante con Chicago es el propio Williams, pues aunque tuvo dichos números y logró dos pases de anotación, también fue interceptado en dos ocasiones y sólo completó el 50 por ciento de todos sus intentos de pase.

Sigue la NFL en DAZN

¿Cómo llegan Los Angeles Rams?

Los Angeles Rams sufrieron más de la cuenta ante los Carolina Panthers. Pese a que los Carneros tuvieron una primera mitad dominante, Matthew Stafford sufrió un duro golpe en la mano que evitó tener un partido a lo que nos tiene acostumbrado; aunque lanzó para 304 yardas y tuvo tres pases de touchdown.

La defensiva de la escuadra de california se comportó a la altura, aunque permitieron 333 yardas totales en el partido. Cobie Durant logró una intercepción en el partido, aunque fue su único balón recuperado ante Carolina.

Los Angeles Rams | AP

Factor clave: el frío

No es dato menor que el frío en la ciudad del viento será un factor importante, en especial para el mariscal de campo de Los Angeles Rams. Matthew Stafford estuvo gran parte de su carrera en el Norte de la Nacional, con los Detroit Lions, aunque no logró registrar los mejores números, pues en su carrera cuenta con un récord de 1-8 y las peores estadísticas en su carrera.

El último antecedente de Stafford en el Soldier Field fue en 2024, aunque fuera de las inclemencias del clima helado. Dicho partido terminó con victoria para los Bears; además de una intercepción para Matthew y ningún pase de anotación.

¿Cuándo y dónde ver el Juego Divisional Los Angeles Rams vs Chicago Bears?

Fecha: Domingo 18 de enero de 2026

Horario: 17:30 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Soldier Field, Chicago

Transmisión: Canal 5, Fox Sports y DAZN

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C