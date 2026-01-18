Green Bay comienza el trabajo de renovación de Matt LaFleur

Los Green Bay Packers iniciaron gestiones para asegurar la continuidad de su proyecto deportivo al trabajar en nuevas vinculaciones contractuales para el entrenador en jefe Matt LaFleur y el responsable de la oficina principal, Brian Gutekunst. Ambos se encuentran en el último tramo de sus acuerdos actuales, situación que llevó a la franquicia a abrir conversaciones formales con la expectativa de cerrar extensiones en el corto plazo, de acuerdo con reportes de la liga.

Las negociaciones se mantienen activas durante el fin de semana, con un escenario favorable para alcanzar una resolución que mantenga la estabilidad institucional. Personas cercanas al proceso consideran que el desenlace lógico es un entendimiento que garantice la permanencia de las dos figuras clave que han liderado la toma de decisiones deportivas en los últimos años.

Matt LaFleur en Green Bay I AP

Avanza el plan de continuidad en Green Bay

Desde el entorno de la NFL se percibe optimismo respecto al resultado final de las charlas. Las fuentes consultadas señalan que sería inesperado que la organización no concrete las renovaciones, debido al respaldo interno que existe hacia el trabajo desarrollado tanto en el cuerpo técnico como en la gerencia.

Esa sintonía quedó reflejada esta semana, cuando el presidente del equipo, Ed Policy, fue visto junto a LaFleur y Gutekunst en una reunión privada celebrada en Kohler, Wisconsin. El encuentro sirvió para intercambiar posturas sobre el futuro inmediato y reforzar la intención de mantener unido al grupo directivo que encabeza el proyecto.

Matt LaFleur en la NFL I AP

¿Por qué los Packers buscan cerrar las extensiones ahora?

Policy ya había manifestado meses atrás su preferencia por evitar escenarios de incertidumbre contractual en posiciones estratégicas. En ese contexto, LaFleur evitó recientemente pronunciarse sobre la posibilidad de dirigir bajo un convenio próximo a expirar, lo que aceleró las gestiones para encontrar una solución anticipada.

En términos deportivos, el balance bajo la conducción del estratega es sólido: marca positiva en temporada regular y múltiples clasificaciones a postemporada. No obstante, el equipo no ha logrado regresar al Super Bowl ni disputar un duelo por el título de conferencia desde 2020, elemento que también forma parte del análisis interno.

Eliminación de Green Bay I AP

Por su parte, Gutekunst acumula una larga trayectoria dentro de la franquicia y ha sido responsable de decisiones que redefinieron el rumbo del club, desde la elección de Jordan Love como mariscal de campo hasta movimientos de alto impacto en el mercado de intercambios, incluyendo la salida de Aaron Rodgers y la llegada de Micah Parsons.

La campaña más reciente concluyó con un revés doloroso al dejar escapar una amplia ventaja frente a Chicago en la ronda de comodines. A pesar de ese cierre, varias voces del vestidor expresaron públicamente su respaldo al entrenador, reforzando la postura de la organización de apostar por la continuidad y consolidar un proyecto que busca dar el siguiente paso competitivo.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.