Mike McCarthy al ser presentado como HC de los Steelers: "Son todo para mí, Pittsburgh es mi mundo"

Los Pittsburgh Steelers empiezan una nueva era, pero con viejos conocidos. Tras quedar eliminados en la Ronda de Comodines de los NFL Playoffs, los Acereros acordaron con Mike Tomlin su renuncia, lo que puso fin a una unión de casi dos décadas. Ahora, ha optado por que Mike McCarthy sea el encargado de ocupar el puesto vacante.

McCarthy viene de un año sin entrenar, pero previamente pasó cinco temporadas con los Dallas Cowboys, antes de que él y la organización no lograran llegar a una extensión de contrato después de la temporada 2024. En su paso con los Vaqueros, registró una marca de 49-35 registrando tres temporadas consecutivas con un récord de 12-5.

Este martes, el entrenador fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador del equipo tras haber llegado a un acuerdo verbal el pasado domingo. En sus primeras palabras como el HC acerero, McCarthy reconoció el amor por el equipo desde su infancia al crecer en el vecindario de Greenfield, a solo un par de millas de distancia de las instalaciones de práctica del equipo en el South Side de la ciudad.

Presentaron a Mike McCarthy | AP

Las primeras palabras de McCarthy

Al ser presentado como el nuevo entrenador de los Pittsburgh Steelers, el entrenador de 62 años reveló estar en el equipo del cual ha sido fan desde su infancia. En sus primeras palabras McCarthy aceptó el reto de llevara a Pittsburgh a su primer triunfo de postemporada en una década.

"Quiero expresar mi gratitud a Art Rooney, Omar Khan, Dan Rooney y a toda la organización de los Steelers por la confianza que han depositado en mí para representar a una de las franquicias más históricas del deporte. Comprendo y acepto la responsabilidad, el privilegio y el peso que conlleva esta gestión... Esta ciudad, esta franquicia y esta afición lo son todo para mí, porque Pittsburgh es mi mundo", comentó en su conferencia de prensa.

McCarthy habló de la responsabilidad de dirigir a los Steelers | AP

Honrado de seguir a Tomlin y Cowher

Mike McCarthy también reconoció que tendrá un verdadero reto al tener que seguir los pasos de los dos entrenadores más ganadores en al historia de la franquicia especialmente Mike Tomlin quien tiene el récord de triunfos en la franquicia con 193 (igualado con Chuck Noll).

Ahora el Hc buscará mejorar su propia marca de 185–123–2 (incluyendo los playoffs) a lo largo de 18 temporadas.

"Quiero agradecer a dos hombres que tengo la suerte de llamar amigos: Mike Tomlin y Bill Cowher. Representaron a esta organización con tanta clase y me siento honrado, honrado, de seguirlos. Dejaron la alacena llena", añadió.