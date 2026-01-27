Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Mike McCarthy al ser presentado como HC de los Steelers: "Son todo para mí, Pittsburgh es mi mundo"

McCarthy fue presentado con los Steelers | AP
Rafael Trujillo 14:35 - 27 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El nuevo entrenador de los acereros reveló el amor por el equipo de su ciudad natal

Los Pittsburgh Steelers empiezan una nueva era, pero con viejos conocidos. Tras quedar eliminados en la Ronda de Comodines de los NFL Playoffs, los Acereros acordaron con Mike Tomlin su renuncia, lo que puso fin a una unión de casi dos décadas. Ahora, ha optado por que Mike McCarthy sea el encargado de ocupar el puesto vacante.

McCarthy viene de un año sin entrenar, pero previamente pasó cinco temporadas con los Dallas Cowboys, antes de que él y la organización no lograran llegar a una extensión de contrato después de la temporada 2024. En su paso con los Vaqueros, registró una marca de 49-35 registrando tres temporadas consecutivas con un récord de 12-5.

Este martes, el entrenador fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador del equipo tras haber llegado a un acuerdo verbal el pasado domingo. En sus primeras palabras como el HC acerero, McCarthy reconoció el amor por el equipo desde su infancia al crecer en el vecindario de Greenfield, a solo un par de millas de distancia de las instalaciones de práctica del equipo en el South Side de la ciudad.

Presentaron a Mike McCarthy | AP

Las primeras palabras de McCarthy

Al ser presentado como el nuevo entrenador de los Pittsburgh Steelers, el entrenador de 62 años reveló estar en el equipo del cual ha sido fan desde su infancia. En sus primeras palabras McCarthy aceptó el reto de llevara a Pittsburgh a su primer triunfo de postemporada en una década.

"Quiero expresar mi gratitud a Art Rooney, Omar Khan, Dan Rooney y a toda la organización de los Steelers por la confianza que han depositado en mí para representar a una de las franquicias más históricas del deporte. Comprendo y acepto la responsabilidad, el privilegio y el peso que conlleva esta gestión... Esta ciudad, esta franquicia y esta afición lo son todo para mí, porque Pittsburgh es mi mundo", comentó en su conferencia de prensa.
McCarthy habló de la responsabilidad de dirigir a los Steelers | AP

Honrado de seguir a Tomlin y Cowher

Mike McCarthy también reconoció que tendrá un verdadero reto al tener que seguir los pasos de los dos entrenadores más ganadores en al historia de la franquicia especialmente Mike Tomlin quien tiene el récord de triunfos en la franquicia con 193 (igualado con Chuck Noll). 

Ahora el Hc buscará mejorar su propia marca de 185–123–2 (incluyendo los playoffs) a lo largo de 18 temporadas. 

"Quiero agradecer a dos hombres que tengo la suerte de llamar amigos: Mike Tomlin y Bill Cowher. Representaron a esta organización con tanta clase y me siento honrado, honrado, de seguirlos. Dejaron la alacena llena", añadió.
Mike McCarthy dejó a los Dallas Cowboys luego de cinco temporadas | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
15:00 El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Christian González en el partido de los Patriots contra Denver en el Campeonato de la AFC | AP
NFL
28/01/2026
El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup