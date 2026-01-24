Pittsburgh Steelers firma a Mike McCarthy; ¿Se queda Aaron Rodgers?

Los Pittsburgh Steelers empiezan una nueva era, pero con viejos conocidos. Tras quedar eliminados en la Ronda de Comodines de los NFL Playoffs, los Acereros acordaron con Mike Tomlin su renuncia, lo que puso fin a una unión de casi dos décadas. Ahora, ha optado por que Mike McCarthy sea el encargado de ocupar el puesto vacante.

Tomlin llegó en 2007 a la franquicia para suplir al histórico Bill Cowher y al año siguiente guió al equipo al sexto Super Bowl de su historia. Sin embargo, a pesar de llegó en 13 ocasiones a postemporada, se marcha con una marca de 8-12 en 20 partidos Playoffs, y una racha de siete derrotas consecutivas en las instancias finales.

Se va tras 19 años | AP

Mike McCarthy se une a los Steelers

Hace poco más de una semana se reportó que el entrenador Mike McCarthy se había reunido con los Steelers por la vacante de entrenador en jefe. Sin embargo, tras su entrevista, el equipo acerero también registró otras entrevistas, entre las más destacadas, la de Brian Flores, coordinador defensivo de los Minnesota Vikings.

Hoy McCarthy se convierte en el nuevo entrenador de los Acereros y así puede reunirse con Aaron Rodgers. El equipo anuncio la llegada del entrenador veterano de cara a la nueva temporada.

McCarthy pasó cinco temporadas con los Dallas Cowboys, antes de que él y la organización no lograran llegar a una extensión de contrato después de la temporada 2024. En su paso con los Vaqueros, registró una marca de 49-35 registrando tres temporadas consecutivas con un récord de 12-5.

Negocia para unirse a los Steelers | AP

¿Reunión con Rodgers?

McCarthy fue el entrenador en jefe entre 2006-2018 con los Green Bay Packers, registrando 125 victorias 77 derrotas y 2 empates. Bajo su mandato el equipo de Wisconsin llegó al Super Bowl en la temporada 2010-11 y levantaron el trofeo venciendo precisamente a los Pittsburgh Steelers.

Con la incorporación de McCarthy podría convencer al mariscal de campo de 42 años, Aaron Rodgers, de regresar a Pittsburgh tras una temporada con los Steelers. Aunque la relación entre ambos no terminó como se esperaba, la reunión de ambos podría ilusionar a los fanáticos del equipo con volver a la postemporada y ganar

Al contratar a McCarthy, los Steelers se desviaron de sus prácticas de contratación anteriores. Sus tres entrenadores principales contratados anteriormente, Tomlin, Cowher y Chuck Noll, tenían 38 años o menos y nunca habían sido entrenadores principales de la NFL.