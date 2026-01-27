Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Super Bowl LX: El historial de los Seahawks en el Gran Juego de la NFL

Buscan su segundo anillo de Super Bowl | AP
Rafael Trujillo 00:03 - 27 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto de Seattle buscará ganar tan sólo el segundo anillo en su historia

De vuelta al Super Bowl. Tuvieron que esperar más de una década pero los Seattle Seahawks han vuelto al partido por el campeonato y ahora están a sólo 60 minutos de poder levantar su segundo Trofeo Lombardi. Para ello, el equipo deberá medirse a los New England Patriots, el equipo que les arrebató el trofeo en su última visita al Super Bowl.

Los Seahawks accedieron al Super Bowl LX tras haber sido el mejor equipo de toda la Conferencia Nacional sumando una marca de 14 triunfos y sólo tres derrotas. Ya en postemporada despacharon a los San Francisco 49ers con un contundente 41-6. En la Final de Conferencia vencieron a otro rival divisional en los Rams con un 31-27.

Ahora, el conjunto del estado de Washington disputará el Super Bowl en Santa Clara, midiéndose a los New England Patriots, un equipo que conoce muy bien estas instancias, aunque con una plantilla completamente rejuvenecida.

Seattle fue el mejor equipo de la Nacional | AP

El historial del equipo en el SB

Los Halcones Marinos llegaron oficialmente a la NFL en 1974 como parte de la expansión de la liga. Tras varios años sin éxito, 14 años después de su inclusión ganó su primera división, sin embargo, no fue sino hasta 2005 que dio un golpe de autoridad.

En aquella temporada dirigidos por Mike Holmgren, el equipo lideró toda la conferencia con un récord de 13-3. En postemporada sumó victorias ante Washington y ante Carolina para así llegar al primer Super Bowl de su historia. En la edición 40 del partido por el título, se midieron ante Pittsburgh. Desafortunadamente para el equipo, terminaron cayendo ante los Steelers.

Los Seahawks tardaron en ganar su primer Super Bowl | X @SuperBowl

El primer título

Ocho años más tarde, de la mano de la Legión del Boom, el equipo encontró su mayor éxito. Nuevamente fueron líderes de conferencia con un récord de 13-3. En los Playoffs despacharon a los Saints y a los 49ers y ya en el Super Bowl XLVIII, aplastaron a los Broncos de Peyton Manning con un 43-8.

Al año siguiente, los Seahawks se quedaron a sólo dos yardas del bicampeonato. Por tercera ocasión en su historia fueron líderes de conferencia, sin embargo ahora fue con un récord de 12-4. En la postemporada lograron vencer a los Panthers y a los Packers y en el Super Bowl se midieron a los Patriots de Tom Brady. 

El equipo logró tomar una ventaja de 10 puntos en la segunda parte del partido. Sin embargo, Brady vino de atrás y puso a su equipo cuatro puntos arriba. Seattle logró avanzar hasta la yarda 2 de los Pats, pero en lugar de correr el balón con Marshawn Lynch, decidieron lanzar el balón y terminó siendo interceptado por Malcolm Butler en la zona de anotación.

En sus tres visitas al Super Bowl sólo han logrado sumar una victoria. Ahora está buscando cobrar venganza ante los Patriotas, y darle a la franquicia su segundo título. El partido por el campeonato será en el Levi's Stadium el próximo 8 de febrero.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
15:00 El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
14:52 “Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
14:38 ¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
14:36 Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
14:32 Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
14:20 ¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup
14:18 ¿Habrá afectaciones en el servicio? Metro CDMX inicia obras en vías de la Línea B en 2026
14:04 Rechazo del Salón de la Fama a Bill Belichick desata críticas en el mundo de la NFL
13:39 Nicki Minaj se declara “fan número uno” de Donald Trump y anuncia millonaria donación para las “Cuentas Trump”
13:28 David Faitelson defiende a André Jardine de las críticas: "De los mejores entrenadores en la historia del América"
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul definió lo que hará con Camilo Cándido para el Clausura 2026
2
Contra ¿Murió Chuponcito? Reportan ataque violento en Quintana Roo
3
Futbol ¿Viene Cristiano Ronaldo? Los requerimientos de Portugal para el CR7 juegue ante la Selección Mexicana
4
Selección Mexicana ¿Va al Mundial? Guillermo Ochoa apunta a volver a una convocatoria con México
5
Futbol Nacional América ya solicitó oficialmente su regreso al Estadio Azteca, ¿y Cruz Azul?
6
Contra Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en la CDMX para este 28 de enero
Te recomendamos
Christian González en el partido de los Patriots contra Denver en el Campeonato de la AFC | AP
NFL
28/01/2026
El Super Bowl LX tendrá cifra récord de jugadores de origen latinoamericano
Pumas habló sobre la llegada de Antuna
Futbol
28/01/2026
“Sería fantástico tenerlo”: jugadores de Pumas reaccionan a la posible llegada de Uriel Antuna
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Contra
28/01/2026
¿Peso Pluma y Travis Scott con Kanye West? Esto se sabe de sus conciertos en CDMX
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
LIGA MX
28/01/2026
Jorge Ruvalcaba sale de Pumas y parte rumbo a la MLS
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Formula1
28/01/2026
Cadillac lanza advertencia a la Fórmula 1
Jugadoras de Arsenal en celebración en la Semifinal contra AS FAR en la Women's Champions Cup | AP
Futbol
28/01/2026
¡Goleada y Final! Arsenal 'aplasta' a AS FAR y enfrentará a Corinthians en la FIFA Women's Champions Cup