NFL

¡Emoción a flor de piel! Aficionado de los Seahawks se conmueve hasta las lágrimas al ir al estadio

¡Emoción a flor de piel! Aficionado de los Seahawks se conmueve hasta las lágrimas al ir al estadio
Aficionado de los Seahawks se conmueve hasta las lágrimas al ir al estadio
Emiliano Arias Pacheco 18:29 - 26 enero 2026
El equipo de la Ciudad Esmeralda se llevó el pase al Super Bowl LX al derrotar a Los Angeles Rams

Los Seattle Seahawks ofrecieron una auténtica exhibición ofensiva en la Final de la Conferencia Nacional ante Los Angeles Rams, desatando la euforia de los aficionados reunidos en el Lumen Field. La victoria no solo significó un paso importante rumbo al Super Bowl, también regaló momentos que trascendieron el emparrillado y se volvieron virales en redes sociales.

Mientras el equipo respondía en el terreno de juego, una historia fuera del campo captó la atención de miles de usuarios. Se trató de un aficionado que fue sorprendido con una experiencia inolvidable, demostrando que el futbol americano también se vive desde la emoción familiar.

Un regalo que conmovió a la Ciudad Esmeralda

A través de Instagram, el usuario Irvin García compartió un video en el que mostró cómo engañó a su papá con el pretexto de ir a ver el partido a un bar cercano al estadio. La escena comenzó como una salida cotidiana, sin que el padre sospechara lo que estaba por ocurrir.

Al llegar a las inmediaciones del Lumen Field, Irvin le reveló la verdad: no verían el juego por televisión, sino en vivo y desde un asiento privilegiado dentro del estadio. La reacción fue inmediata y profundamente emotiva.

Las lágrimas invadieron el rostro del papá, quien no pudo ocultar su sorpresa y felicidad al darse cuenta de que cumpliría uno de sus sueños como aficionado de los Seahawks. El momento quedó grabado y rápidamente se difundió en redes sociales.

Los Seahawks ganaron la Final de la Conferencia Nacional
Los Seahawks ganaron la Final de la Conferencia Nacional

Redes sociales reaccionan al momento viral

El video acumuló miles de reproducciones y comentarios, donde usuarios destacaron el gesto del hijo y la pasión que despierta la NFL entre generaciones. Muchos aficionados se identificaron con la escena, recordando que el deporte también crea lazos familiares inolvidables.

¿Puede existir una mejor forma de vivir una Final de Conferencia de la NFL que compartiéndola con tu padre en el estadio de tu equipo favorito? Para este aficionado de Seattle, la respuesta fue clara y quedó plasmada en un momento que ya forma parte del corazón de la afición.

Así puedes seguir toda la acción de la NFL
Así puedes seguir toda la acción de la NFL
