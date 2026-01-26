¿Más caro que el Mundial 2026? Boletos de la NFL alrededor de 19 mil dólares

El 2026 es el año mundialista, sin embargo, la NFL continúa siendo uno de los reyes deportivos y de entretenimiento temporada a temporada. El duelo por el pase al Super Bowl LX de la Conferencia Nacional fue para los Seattle Seahawks, quienes derrotaron en Lumen Field a Los Angeles Rams en un partido lleno de emociones y juegos pirotécnicos.

Dicho recinto en Seattle también será sede mundialista, por lo que salió a la luz el precio de algunos boletos para el duelo de la NFC. En información revelada por FOX, el costo del boleto más caro para el duelo fue de 18 mil 890 dólares; mientras que un boleto para la Copa del Mundo, en el mismo lugar y recinto, está aproximadamente entre cinco mil y seis mil dólares.

El juego en Lumen Field | AP

¿En cuánto está un boleto para el Super Bowl LX?

La venta general de los boletos para el Juego Grande en Santa Clara, California, ya no está disponible, pero la reventa ya hizo de las suyas. En la plataforma de Viagogo, el precio de los boletos varían.

Los boletos más caros están cerca de los 700 mil pesos; mientras que los más baratos están en los 90 mil pesos. Conforme más pase el tiempo, los boletos comenzarán a subir de precio por la oferta demanda del partido.

Boletos para el Super Bowl | Captura de pantalla

El Super Bowl LX

Después de más de una década, los Seattle Seahawks buscarán la revancha de un Super Bowl que quedó marcado por la intercepción de Malcolm Butler. Aquel Juego Grande estuvo en la memoria de los aficionados de La Ciudad Esmeralda.

Los New England Patriots buscarán ser el equipo con la mayor cantidad de Trofeos Vince Lombardi. Después de la salida de Bill Belichick, los Pats obtuvieron una resurrección con Mike Vrabel en todos los sentidos.

