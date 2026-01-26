Lupita Jones se convierte en la primera confirmada para La Casa de los Famosos

Lupita Jones fue confirmada como la primera participante oficial de la nueva temporada de La Casa de los Famosos, uno de los realities más populares de la televisión mexicana. La noticia fue dada a conocer este lunes y rápidamente generó conversación en redes sociales debido al perfil mediático y polémico de la ex Miss Universo.

La exdirectora del certamen Nuestra Belleza México reconoció sentirse sorprendida pero feliz por formar parte del proyecto, el cual marcará su regreso a un formato de telerrealidad, donde convivirá las 24 horas con otras figuras del espectáculo bajo la mirada constante de las cámaras.

Lupita Jones fue confirmada como la primera participante de la nueva temporada de La Casa de los Famosos./ IG: La Casa De Los Famosos

De acuerdo con información difundida por distintos medios de espectáculos, la participación de Lupita Jones estaría respaldada por un contrato económico significativo, lo que la colocaría como una de las figuras mejor pagadas de esta edición. No obstante, las cifras no han sido confirmadas oficialmente por la producción ni por la propia participante.

¿Por qué la participación de Lupita Jones ha causado tanto revuelo?

La confirmación de Lupita Jones no pasó desapercibida debido a que se trata de una figura con una trayectoria extensa en el mundo del entretenimiento, pero también rodeada de controversias públicas por sus opiniones y posturas expresadas en años recientes, especialmente durante su etapa como organizadora de certámenes de belleza.

Su ingreso al reality ha sido interpretado por analistas del espectáculo como una apuesta fuerte de la producción para generar conversación y altos niveles de audiencia desde el arranque del programa, al tratarse de un personaje con presencia mediática constante y una personalidad que suele dividir opiniones.

En sus primeras declaraciones tras confirmarse su participación, Jones aseguró estar emocionada por el reto, aunque admitió que no esperaba recibir la invitación. También dejó entrever que su decisión estuvo motivada tanto por el interés profesional como por la experiencia personal que representa este tipo de formatos.

La ex Miss Universo aseguró sentirse sorprendida y feliz por integrarse al reality show más comentado de la televisión mexicana./ IG: Lupita Jones

Expectativas rumbo al estreno del reality

Hasta el momento, Lupita Jones es la única participante confirmada oficialmente, mientras que la producción mantiene en reserva el resto del elenco que integrará la casa. Se espera que en los próximos días se revelen más nombres que completen el grupo de celebridades.

La nueva temporada de La Casa de los Famosos ha generado expectativa no solo por su elenco, sino por los cambios que se anticipan en la dinámica del programa y por el interés del público en ver la convivencia entre figuras con perfiles y trayectorias distintas.