Días de descanso 2026 en México: calendario completo de puentes y festivos

El 2026 llega con varios días festivos y puentes oficiales que permitirán a trabajadores y estudiantes planear descansos, viajes cortos o actividades familiares a lo largo del año. Estas fechas están definidas principalmente por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y por celebraciones cívicas nacionales.

Como cada año, no todos los días festivos implican descanso obligatorio, por lo que es importante distinguir entre las fechas oficiales establecidas por ley y aquellas que solo se conmemoran de manera histórica o cultural.

El calendario 2026 en México incluye varios días de descanso obligatorio y puentes oficiales./ Pixabay

A continuación, se detallan los principales días de descanso en México durante 2026, así como los puentes que se formarán al recorrer algunas celebraciones a lunes.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio en México en 2026?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los días de descanso obligatorio en 2026 incluyen el 1 de enero, por Año Nuevo; el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo, por el natalicio de Benito Juárez; el 1 de mayo, Día del Trabajo; el 16 de septiembre, Día de la Independencia; el tercer lunes de noviembre, por la Revolución Mexicana; y el 25 de diciembre, Navidad.

Algunas conmemoraciones se recorren a lunes para formar fines de semana largos./ Pixabay

Estas fechas aplican principalmente para las personas trabajadoras, quienes no están obligadas a laborar, salvo en casos especiales, donde la ley establece un pago adicional.

¿Qué puentes y días festivos se podrán aprovechar en 2026?

Gracias al traslado de algunas conmemoraciones a lunes, el calendario de 2026 contempla puentes largos, ideales para descanso o viajes cortos. Entre ellos destacan los fines de semana largos de febrero, marzo y noviembre.

Además de los días de descanso obligatorio, existen otras fechas relevantes como el Día de la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre) y el Día de Muertos (2 de noviembre), que si bien no son obligatorios para todos los trabajadores, suelen implicar suspensiones de actividades escolares o ajustes laborales.

La Ley Federal del Trabajo establece los días festivos oficiales para 2026./ Pixabay

Las autoridades recomiendan revisar con anticipación el calendario oficial y las disposiciones internas de cada empresa o institución educativa, ya que algunos centros de trabajo otorgan días adicionales o esquemas flexibles.

Conocer los días festivos y puentes de 2026 permite organizar mejor el tiempo, planear vacaciones y equilibrar las actividades laborales con el descanso personal.