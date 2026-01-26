¿Por qué la SCJN decidió no usar camionetas blindadas Grand Cherokee y analiza devolverlas?

Después de la controversia por el uso de camionetas de lujo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio marcha atrás: las ministras y ministros ya no utilizarán autos blindados, esto en respuesta a la crítica social que estalló tras revelarse el costo millonario de dichos vehículos.

“Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos”, se lee en comunicado de la SCJN.

¿Y ahora qué harán con las camionetas?

En el mismo mensaje, la Corte detalló que comenzarán el proceso correspondiente para devolver los vehículos o, en su caso, ponerlos a disposición de juezas y jueces que enfrentan mayores riesgos de seguridad.

“Siempre con apego a la normatividad aplicable”, aseguraron.

También dejaron claro que buscan eficiencia y responsabilidad en el uso del dinero público: “Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”.

Anuncian conferencia para dar más detalles

Este día se espera que la SCJN dé una conferencia de prensa para explicar el destino final de las camionetas blindadas, que fueron motivo de indignación por parte de la ciudadanía.

¿Por qué fue polémico?

La bomba estalló cuando se supo que cada ministro recibió una Jeep Grand Cherokee de último modelo, con precios que oscilan entre 1 millón 69 mil y 1.7 millones de pesos, dependiendo la versión y equipamiento.

Las versiones asignadas fueron Altitude, Limited, L Limited y Summit 4×4, de acuerdo con el sitio oficial de Jeep. Todo esto en un contexto donde el discurso de austeridad ha sido bandera constante del Gobierno federal.

Las camionetas se podrían pasar a jueces que corran algún riesgo / Especial