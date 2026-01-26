¿Habrá pago triple de la Beca Rita Cetina en 2026 y quiénes lo recibirán?

La publicación del calendario de pagos de la Beca Rita Cetina 2026, correspondiente al primer bimestre del año, ha generado expectativa entre familias con estudiantes de secundaria en todo el país. Aunque el registro para nivel primaria avanza de manera paralela, la atención se centra en las fechas de depósito y en la posibilidad de un pago acumulado para algunos beneficiarios.

Hasta ahora, las autoridades han confirmado que el apoyo económico base se mantiene sin cambios. Cada familia inscrita en el programa recibirá mil 900 pesos por estudiante de secundaria, mientras que se otorgará un monto adicional de 700 pesos por cada hijo extra registrado dentro del mismo hogar.

El apoyo económico está dirigido a estudiantes de secundaria y busca fortalecer la permanencia escolar en hogares beneficiarios./ X

Este esquema forma parte de los programas sociales del Gobierno de México diseñados para evitar la deserción escolar y respaldar la economía familiar, especialmente en los hogares con más de un estudiante inscrito en educación básica.

¿Cuándo se dará a conocer el calendario oficial de pagos?

Aunque aún no existe un anuncio definitivo, se prevé que el calendario de pagos del bimestre enero-febrero de 2026 sea presentado en los primeros días de febrero. De acuerdo con información preliminar, la publicación podría realizarse entre el lunes 2 y el martes 3 de febrero, aunque estas fechas siguen siendo tentativas.

Será el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, quien informe oficialmente los días en que comenzará la dispersión del apoyo económico. Por ello, las autoridades han insistido en que madres, padres y tutores consulten únicamente canales oficiales para evitar confusiones.

Autoridades señalaron que el calendario oficial de pagos será anunciado a inicios de febrero de 2026 por los canales institucionales./ Pixabay

El primer depósito está previsto para los estudiantes que ya cuenten con su Tarjeta del Bienestar activa, ya que este medio es indispensable para recibir el recurso. Quienes aún no la tengan deberán esperar a concluir ese trámite.

¿Quiénes podrían recibir un pago triple de la Beca Rita Cetina?

En días recientes ha tomado fuerza la versión de que algunos nuevos beneficiarios podrían recibir un pago acumulado, lo que popularmente se ha llamado “pago triple”. Esta posibilidad aplica únicamente para estudiantes que se registraron en septiembre pasado y que no han recibido ningún depósito debido a retrasos administrativos, principalmente relacionados con la entrega de la tarjeta.

El depósito del apoyo se realizará a través de la Tarjeta del Bienestar y seguirá un orden alfabético para su dispersión./ X

En caso de confirmarse, el pago incluiría los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2025, además del apoyo correspondiente a enero-febrero de 2026. No se trata de un aumento extraordinario, sino de una regularización de pagos pendientes.

Las autoridades han aclarado que no todos los beneficiarios recibirán este monto acumulado, y que será necesario esperar la confirmación oficial, la cual podría darse en los próximos días, incluso durante una conferencia matutina del Gobierno federal.

En cuanto al orden de dispersión, el pago se realizará de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido del beneficiario, comenzando con la letra “A” y avanzando progresivamente en los días siguientes, con el objetivo de evitar saturaciones y facilitar la entrega ordenada del apoyo.