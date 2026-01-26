Harry Styles en CDMX 2026: precios oficiales y fechas de preventa

Harry Styles confirmó su esperado regreso a México como parte de su nueva gira mundial Together, Together, una residencia global que incluirá 50 conciertos entre mayo y diciembre de 2026. La Ciudad de México será parte clave del tour con dos presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

Las fechas anunciadas son el 31 de julio y el 1 de agosto de 2026. Ambas contarán con la participación de la cantautora británica Jorja Smith como artista invitada.

Harry Styles llega con su gira 'Together, Together' / FB: @harrystyles

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los precios oficiales ya están disponibles e incluyen cargos por servicio. Las zonas más cercanas al escenario (PIT) tienen un costo de $6,547.25 pesos, mientras que la zona general más accesible cuesta $1,091.25 pesos.

Lista completa de precios:

PIT: $6,547.25

General A/B: $2,579.25

General C: $1,463.25

GNP: $4,191.25

Verde B: $3,987.25

Naranja B: $2,827.25

Verde C: $2,205.25

Naranja C: $1,091.25

Las zonas PIT estarán divididas en cuatro secciones: Circle, Disco, Square y Kiss, todas en modalidad de pie. También habrá paquetes VIP con precios que van de $5,562.75 a $15,546.00 pesos.

La preventa para los conciertos ya comenzó para los tarjetahabientes de Banamex / FB: @harrystyles

Fechas de preventa y venta general

La venta de boletos se realizará a través de Ticketmaster en las siguientes fechas:

Venta Beyond: 26 de enero (hoy, hoy, hoy...)

Preventa Priority: 27 de enero

Preventa Banamex: 28 de enero

Venta general: 29 de enero

Las compras con tarjeta Banamex podrán diferirse a 3 meses sin intereses si superan los $3,000 pesos.

Serán más de 50 conciertos los que ofrezca en el año / FB: @harrystyles

Harry vuelve con nuevo disco

El regreso de Harry Styles llega acompañado del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Kiss all the time. Disco, occasionally, previsto para el 6 de marzo. El primer sencillo, Aperture, se publicó el 22 de enero y marca una nueva etapa en la carrera del artista, ganador de tres premios Grammy.

Su tour pasará por siete ciudades: Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney. En Nueva York ofrecerá 30 conciertos en el Madison Square Garden.

El boleto más caro costará 6 mil pesos sin incluir los VIP / FB: @harrystyles