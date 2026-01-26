Harry Styles en CDMX 2026: precios oficiales y fechas de preventa

Harry Styles confirmó su esperado regreso a México como parte de su nueva gira mundial Together, Together, una residencia global que incluirá 50 conciertos entre mayo y diciembre de 2026. La Ciudad de México será parte clave del tour con dos presentaciones en el Estadio GNP Seguros.
Las fechas anunciadas son el 31 de julio y el 1 de agosto de 2026. Ambas contarán con la participación de la cantautora británica Jorja Smith como artista invitada.
¿Cuánto cuestan los boletos?
Los precios oficiales ya están disponibles e incluyen cargos por servicio. Las zonas más cercanas al escenario (PIT) tienen un costo de $6,547.25 pesos, mientras que la zona general más accesible cuesta $1,091.25 pesos.
Lista completa de precios:
- PIT: $6,547.25
- General A/B: $2,579.25
- General C: $1,463.25
- GNP: $4,191.25
- Verde B: $3,987.25
- Naranja B: $2,827.25
- Verde C: $2,205.25
- Naranja C: $1,091.25
Las zonas PIT estarán divididas en cuatro secciones: Circle, Disco, Square y Kiss, todas en modalidad de pie. También habrá paquetes VIP con precios que van de $5,562.75 a $15,546.00 pesos.
Fechas de preventa y venta general
La venta de boletos se realizará a través de Ticketmaster en las siguientes fechas:
- Venta Beyond: 26 de enero (hoy, hoy, hoy...)
- Preventa Priority: 27 de enero
- Preventa Banamex: 28 de enero
- Venta general: 29 de enero
Las compras con tarjeta Banamex podrán diferirse a 3 meses sin intereses si superan los $3,000 pesos.
Harry vuelve con nuevo disco
El regreso de Harry Styles llega acompañado del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Kiss all the time. Disco, occasionally, previsto para el 6 de marzo. El primer sencillo, Aperture, se publicó el 22 de enero y marca una nueva etapa en la carrera del artista, ganador de tres premios Grammy.
Su tour pasará por siete ciudades: Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney. En Nueva York ofrecerá 30 conciertos en el Madison Square Garden.