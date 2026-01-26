Valencia presenta a Guido Rodríguez como nuevo jugador del club Che tras salir del West Ham

El mediocampista argentino vuelve a LaLiga tras su paso por el Real Betis y por el West Ham, este último, en la Premier League

Guido Rodríguez es nuevo jugador del Valencia
Guido Rodríguez es nuevo jugador del Valencia | @valenciafc
Marcos Olvera García
26 de Enero de 2026

La novela sobre el posible nuevo destino del mediocampista argentino Guido Rodríguez llegó a su fin este lunes, cuando el Valencia FC confirmó su fichaje.

El cuadro español presentó al exjugador de las Águilas del América como nuevo jugador de la escuadra che mediante un video en las redes sociales oficiales del equipo valenciano.

Guido Rodríguez es nuevo jugador del Valencia | @valenciafc
Guido Rodríguez es nuevo jugador del Valencia | @valenciafc

Rodríguez llegó transferido del West Ham United, equipo de la Premier League al que el argentino llegó en 2024 después de una estancia de cuatro temporadas con el Real Betis Balompié.

Con el equipo londinense, Rodríguez jugó un total de 32 partidos, donde no logró anotar y solo pudo dar una asistencia en una temporada y media.

Guido Rodríguez es nuevo jugador del Valencia | @valenciafc
Guido Rodríguez es nuevo jugador del Valencia | @valenciafc

A diferencia de lo que pasó con el Betis, en España, Rodríguez jugó un total de 173 partidos, marcando nueve goles y dando cuatro asistencias.

Con América, el argentino disputó un total de 123 partidos, anotando 12 goles y dando dos asistencias, siendo el mejor rendimiento de su carrera desde que debutó con River Plate en 2016.

Guido Rodríguez es nuevo jugador del Valencia | AP
Guido Rodríguez es nuevo jugador del Valencia | AP

¿Cómo va el Valencia en LaLiga?

El equipo Che marcha en la posición 15 del campeonato español, después de 21 partidos, el cuadro español tiene cinco victorias, ha empatado ocho y ha perdido ocho encuentros.

Con 23 puntos, el Valencia está a dos puntos del Mallorca, que es el último equipo en la zona de descenso.

TE PUEDE INTERESAR

Brasil busca la sede del Mundial de Clubes 2029

Internacionales | 26/01/2026

Brasil buscará ser sede del Mundial de Clubes en 2029; Lula Da Silva se reunió con Gianni Infantino
Chucky Lozano reaparece con fans

Internacionales | 26/01/2026

Chucky Lozano reaparece con fans mientras su futuro se define
Julián Álvarez

Futbol Internacional | 26/01/2026

Barcelona reaviva interés por Julián Álvarez y valora su compra en 80 MDD
Te recomendamos
Brasil buscará ser sede del Mundial de Clubes en 2029; Lula Da Silva se reunió con Gianni Infantino
LaLiga
Premier League

LO ÚLTIMO