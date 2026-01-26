Aficionado hace pedido curioso a jugadora de la Liga MX Femenil

Momento curioso se vivió en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el duelo entre América Femenil y Mazatlán Femenil celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes; y es que, en dicho duelo dejó una escena pocas veces vistas.

Tras la goleada 4-0 propinada por las Águilas al cuadro porteño, que dominó la mayor parte del encuentro con claridad ofensiva, aficionados comenzaron a acercarse a las jugadoras para fotos y firmas cuando un pedido de un aficionado desataría una curiosidad.

Liga MX Femenil l IMAGO7

¿Cómo ocurrió el momento?

Un seguidor se acercó a Lucy Ortiz, mediocampista del Mazatlán Femenil, con una petición poco habitual: le pidió una liga para el cabello, recuerdo que el aficionado deseaba guardar del momento compartido con la futbolista.

La jugadora, nacida en Estados Unidos y con nacionalidad ecuatoriana, conocida por su entrega en el campo y su personalidad cercana, respondió con una sonrisa y accedió a la petición, intercambiando unas palabras breves con el aficionado antes de dirigirse a los vestidores.

La escena, captada por seguidores que grababan y transmitían el ambiente tras el partido, rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, entremezclando la frustración por la derrota con un momento de simpatía vivido junto a Ortiz.

Lucy Ortiz l CAPTURA

Un inicio irregular

Para el conjunto de Las Cañoneras, el resultado fue otro tropiezo en un inicio irregular de temporada, mientras que América confirmó su solidez al dominar de principio a fin, con goles que sellaron el marcador ya en el segundo tiempo.

A pesar del resultado adverso, la actitud deportiva de Ortiz y su gesto hacia el aficionado fueron destacados por parte de seguidores de ambos equipos, quienes subrayaron que gestos de cercanía como ese fortalecen el vínculo entre jugadoras y público.

De cara a la próxima fecha, Mazatlán Femenil buscará recuperarse en casa, mientras que las historias dentro y fuera de la cancha, como el anecdótico intercambio de la liga para el cabello, seguirán alimentando la narrativa de una Liga MX Femenil cada vez más seguida y vivida por sus fanáticos.