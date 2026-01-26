La Nicholette reaparece en una iglesia tras su liberación y agradece las oraciones

La influencer Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como La Nicholette, reapareció públicamente en una iglesia de Culiacán, Sinaloa, luego de haber sido localizada con vida tras permanecer privada de la libertad durante varios días, hecho que generó amplia atención mediática.

La joven fue vista llorando y agradeciendo a las personas que se unieron en oración por ella mientras estuvo desaparecida. Su reaparición ocurrió en un templo religioso, donde estuvo acompañada por personas cercanas y miembros de la comunidad.

La influencer Nicole Pardo Molina, conocida como La Nicholette, reapareció en una iglesia de Culiacán tras haber sido localizada con vida./ X:@JJDiazMachuca

El momento fue captado en video y difundido en redes sociales, donde se observa a La Nicholette visiblemente afectada por la experiencia, pero agradecida por el apoyo recibido. Hasta ahora, no ha dado declaraciones formales ante medios sobre lo ocurrido.

La influencer había sido secuestrada en días recientes en Culiacán, situación que fue denunciada públicamente luego de que circularan imágenes del momento en que fue privada de la libertad. El caso activó protocolos de búsqueda y generó muestras de apoyo en redes sociales.

Detalles sobre su desaparición y localización

Tras reportarse su desaparición, autoridades estatales confirmaron que Nicole Pardo Molina fue localizada con vida, aunque no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las circunstancias de su liberación, ni si hubo personas detenidas por el hecho.

La reaparición pública de la influencer ocurrió luego de que las autoridades confirmaran su localización tras el secuestro./ Fiscalía

Las autoridades han mantenido reserva en la investigación, y hasta el momento no se han difundido versiones oficiales sobre cómo ocurrió su liberación ni el estado legal del caso.

Mensaje tras su reaparición pública

Durante su aparición en la iglesia, La Nicholette se limitó a expresar agradecimiento a quienes oraron por ella, sin ofrecer detalles adicionales. El acto fue interpretado como un mensaje de fe y alivio tras los momentos de incertidumbre vividos.

En redes sociales, seguidores y usuarios expresaron mensajes de apoyo, celebrando que la influencer haya sido localizada con vida, mientras otros subrayaron la importancia de visibilizar los casos de personas desaparecidas en el país.