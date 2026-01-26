VIDEO: Incendio consume el Cine Tlatelolco y moviliza a bomberos de la CDMX

Una columna de humo alarmó esta mañana a vecinos de la zona de Tlatelolco en la Ciudad de México, luego de que el histórico (y abandonado) ex Cine Tlatelolco se incendiara. Aunque las llamas alcanzaron intensidad, el siniestro fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.

La emergencia fue atendida por personal de la Dirección General de Gobierno y de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes activaron los protocolos necesarios, según confirmaron las propias autoridades.

Los bomberos actuaron rápido para controlar las llamas / Especial

Basura provocó el incendio

El fuego, que se habría originado por la quema de basura en el interior del inmueble, fue combatido también por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes lograron sofocar el incendio antes de que se extendiera a los predios vecinos.

Lugareños grabaron el momento en que el fuego azotaba el lugar / Especial

“De manera conjunta, se llevaron a cabo las acciones necesarias para la extinción total del fuego, así como la valoración del área, manteniendo en todo momento el control de la zona, lo que permitió que no se registraran personas lesionadas”, dijeron las autoridades.

El Cine Tlatelolco fue abandonado desde hace varias décadas / Especial

Vigilarán el cine abandonado

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, a través de su administración, aseguró que se mantendrá vigilancia en la zona para prevenir nuevos incidentes, ya que el inmueble ha sido señalado por los vecinos como un punto vulnerable debido a su abandono.

El lugar será vigilado para evitar otro siniestro / Redes Sociales

“Con estas acciones, la actual administración de la Alcaldía Cuauhtémoc que es encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, refrenda su compromiso de atender de manera oportuna cualquier situación de riesgo y salvaguardar la seguridad de vecinas y vecinos”, expuso.