CDMX ya tiene Día del Pulque: cuándo será y cómo se celebrará

Buenas noticias para los amantes del pulque. La Ciudad de México declaró oficialmente el Día del Pulque, una fecha dedicada a reconocer la historia, tradición y valor cultural de esta bebida ancestral que sigue viva en barrios, pueblos y pulquerías de la capital.

El Pulque también es llamado como "la bebida de los dioses". / iStock

La declaratoria ya quedó establecida en la Gaceta Oficial de la CDMX y busca darle visibilidad a una tradición que ha pasado de generación en generación.

¿Cuándo será el Día del Pulque en la CDMX?

El decreto señala que el primer domingo de febrero de cada año se celebrará el Día del Pulque en la Ciudad de México. En 2026, la fecha caerá el domingo 1 de febrero, ideal para armar el plan pulquero de fin de semana.

Esta fecha coincide con el Día Nacional del Pulque, pero en la capital se reconoce de manera especial la importancia que tiene esta bebida en la identidad local y en los pueblos originarios.

¿Cómo se celebrará esta nueva fecha?

Aunque todavía no hay eventos específicos anunciados, el documento establece que el gobierno capitalino y las alcaldías podrán organizar actividades culturales, educativas y de difusión relacionadas con el pulque.

La idea es impulsar ferias, encuentros, talleres y espacios donde se reconozca el trabajo de quienes producen pulque y cuidan el maguey, además de promover su consumo responsable y su valor histórico.

Más que una bebida: tradición viva

El pulque se elabora a partir del aguamiel del maguey y tiene raíces prehispánicas. Para muchas culturas originarias fue una bebida sagrada y, hasta hoy, sigue siendo un símbolo de identidad y resistencia cultural.

El pulque se elabora extrayendo el aguamiel del corazón de un maguey maduro. / iStock

En la CDMX, su producción se mantiene en zonas como San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac, la Sierra de Guadalupe y Peñón Viejo, donde la tradición pulquera sigue más viva que nunca.