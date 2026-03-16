¡Cuelga los guantes! Sergio “Chiquito” Romero se retira a sus 39 años

Uno de los históricos de la Selección Argentina ha dicho adiós del futbol profesional; se trata de Sergio “Chiquito” Romero, el arquero con más apariciones en el marco de la Albiceleste ha dicho adiós a la portería a sus 39 años de edad.

Tras cumplir sus 39 años y con más reciente travesía en los Argentinos Juniors a puesto punto final debido a temas familiares, luego de algunas propuestas que pudieron haber extendido su carrera, por ahora buscará iniciar su nueva carrera como entrenador.

Sergio Romero fue la figura en la tanda de penaltis l AP

¿Cuáles fueron los números de Sergio Romero?

Sergio Romero fue arquero titular de la Selección Argentina en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En clubes, tuvo una extensa trayectoria en el futbol europeo, defendiendo los colores de AZ Alkmaar, Sampdoria, Mónaco, Manchester United y Venezia, antes de regresar a su país.

Con la Albiceleste registró un total de 96 encuentros disputados, hasta el momento como el portero con más apariciones, en segundo lugar aparece Emiliano “Dibu” Martínez con 57 y quien todavía sigue vigente a sus 33 años.

Sergio Romero, seguro por los aires para defender el arco albiceleste l RRSS

Chiquito Romero es uno de los futbolistas que salió campeón en el Mundial Sub-20 en Canadá 2007 además de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. El guardameta llegó a la Selección Mayor gracias a Diego Armando Maradona y recibió la titularidad de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

También resaltó en Brasil 2014, bajo el mando de Sabella, y donde terminaron como subcampeones siendo también titular. Su paso por la Albiceleste fue mermado previo a Rusia 2018 y siendo descartado por Jorge Sampaoli por una lesión de rodilla.

Mariano Andujar con Sergio Romero y Mascherano en Brasil 2014 l RRSS

Su etapa final

En agosto de 2022, Boca Juniors lo contrató para reforzar el arco tras la salida de Agustín Rossi. Con el cuadro azul y oro disputó 88 partidos oficiales, conquistando la Supercopa Argentina 2022 y protagonizando una recordada campaña en la Copa Libertadores 2023, donde fue figura en varias tandas de penales.