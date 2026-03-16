¿Rumbo al Man City? Dembélé deja en el aire su continuidad en el PSG: “Yo no tomo las decisiones”

La incertidumbre continúa en el seno del París Saint-Germain, por la posible salida de Ousmane Dembélé, de cara al duelo de Vuelta de los Octavos de Final de la Champions League ante el Chelsea y previo a este duelo el francés ha revelado cómo está su caso.

El exjugador del Barcelona fue contundente al expresar que su agente es quien tiene la decisión de permanecer o no en el PSG: “No hay ninguna razón para no quedarme en el PSG… pero no soy yo quien negocia y toma las decisiones.”

“No he participado en negociaciones contractuales desde el inicio de mi carrera; las conversaciones sobre mis contratos son entre el club y mi agente”, declaró el jugador que busca al azar el bicampeonato de Champions con los parisinos.

Dembélé en festejo de gol con PSG | AP&nbsp;

¿Tendría nuevo destino?

En los recientes días se destapó una posible salida de Dembélé con destino al Manchester City incluso en la que se dio un diálogo con el director deportivo del equipo de la Premier League, esto no sería descabellado debido a las recientes declaraciones del francés sobre la toma de decisiones.

Dembélé festeja | AP

Cabe mencionar, que el atacante cuenta con contrato hasta 2028; sin embargo, al ser uno de las máximas figuras del equipo, el entorno del futbolista ha buscado una mejora para extender contrato y eso ha frenado ese propósito del PSG.

Dembélé muestra dolor muscular | PSG

¿Qué dijo sobre el duelo ante Chelsea?

Tras una importante victoria del PSG al Chelsea; gracias a una exhibición de Barcola, Dembélé, Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia pudieron llevarse la ventaja en la Ida de los Octavos de la Champions League celebrado en el Parque de los Príncipes el ataque no se confía.

"Nuestra mentalidad es siempre ganar los partidos. No podemos quedarnos en nuestra mitad de campo y simplemente aferrarnos a la ventaja que traemos de la ida. Saldremos a atacar e intentar ganar", declaró el Balón de Oro.