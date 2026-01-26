¿Cómo obtener el acta de nacimiento en línea con Llave MX?

Se acabó el madrugar, formar filas eternas y pagarle a gestores. A partir de este 2026, el único canal oficial para obtener el acta de nacimiento en México es en línea y mediante Llave MX, el sistema de identidad digital del gobierno federal.

Esta medida busca agilizar los trámites, eliminar intermediarios, reforzar la seguridad de los datos personales y decirle adiós a los documentos apócrifos que tanto daño han hecho.

Todo trámite necesita de tu Llave MX que debes de dar de alta / FB: @AgenciaGobMX

¿Qué necesitas para descargar tu acta de nacimiento?

El acta que descargas es válida legalmente, sirve para inscripciones escolares, becas, trámites bancarios, afiliaciones y todo trámite oficial. Se imprime en hoja blanca tamaño carta, así que puedes hacer todo desde tu casa.

Los pasos:

Tener una cuenta activa en Llave MX. Ingresar al portal oficial del Registro Civil: www.miregistrocivil.gob.mx . Iniciar sesión con tu cuenta de Llave MX. Proporcionar tu CURP o datos de filiación. Realizar el pago en línea (tarjeta o línea de captura). Descargar el acta en PDF y ¡listo! Puedes imprimirla.

Las largas filas quedaron atrás, pedir tu acta ahora es más fácil / FB: @AgenciaGobMX

¿Y si aún no tienes cuenta en Llave MX?

Crearla es gratis y rápido. Solo necesitas:

Tu CURP

Código postal

Un correo electrónico

Tu número celular

Esa cuenta te servirá también para otros trámites federales como licencias, pasaportes o becas. Es tu llave digital para todo.

El costo para sacar un acta de nacimiento en la CDMX es de 98 pesos / FB: @AgenciaGobMX

¿Cuál es la diferencia entre acta actualizada y certificada?

Actualizada : confirma que tus datos están bien en la base nacional.

Certificada: incluye elementos de seguridad para verificar tu identidad legal.

Ambas se pueden obtener en línea. La certificada tiene un pequeño costo.

¿Tu acta tiene errores?

Si ves un error (nombre mal escrito, fecha equivocada, etc.), puedes pedir la corrección gratis en línea. Solo necesitas contactar al Registro Civil de tu estado y mandar una descripción del error con tu CURP.

También puedes tener el documento oficial en tu celular / FB: @AgenciaGobMX