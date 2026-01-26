Cae otra avioneta en México: el piloto fue rescatado por campesinos

En plena jornada de trabajo en los campos del norte de Sinaloa, una avioneta Cessna de fumigación se desplomó este lunes en la zona del Campo Cinco, en los límites entre los municipios de Ahome y El Fuerte. El piloto, que sufrió lesiones en ambas piernas, fue rescatado por trabajadores agrícolas, quienes no lo pensaron dos veces y lo trasladaron de emergencia en un vehículo particular al hospital más cercano.

La avioneta Cessna se encontraba fumigando unos campos de cultivo / X: @ContactoRevist

Así fue el accidente

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Ahome fue notificada del accidente mientras la aeronave realizaba labores de fumigación. Hasta el momento no se han precisado las causas exactas del siniestro, pero se sabe que ocurrió cuando la avioneta sobrevolaba campos agrícolas en la región limítrofe conocida como Campo Cinco.

Los elementos de seguridad resguardaron la zona del accidente / X: @ContactoRevist

Campesinos al rescate

De acuerdo con los primeros reportes, el piloto no fue identificado oficialmente, pero sí fue auxiliado de inmediato por trabajadores agrícolas que presenciaron la caída. Sin esperar a que llegaran los servicios de emergencia, lo subieron a un vehículo particular y lo llevaron al hospital en Los Mochis, donde ahora recibe atención médica especializada.

Los campesinos sacaron al piloto para poder auxiliarlo / X: @luznoticiasmx ·

Llega el Ejército

Tras el incidente, personal militar acudió al lugar del accidente para resguardar la aeronave y comenzar las diligencias correspondientes. Las autoridades continúan trabajando para determinar qué provocó el desplome de la avioneta, mientras se espera un parte médico oficial sobre el estado de salud del piloto.

Por fortuna no se perdieron vidas tras el desplome de la avioneta / Especial