¿El COVID-19 sigue en México en 2026? Estos estados registran más contagios

Aunque muchos pensaban que el COVID-19 era cosa del pasado, los datos más recientes dicen lo contrario. En lo que va de 2026, México ya suma tres defunciones por esta enfermedad, de acuerdo con cifras oficiales de la Dirección General de Epidemiología (DGE).
Las muertes se registraron en Chihuahua, Nuevo León y Puebla, lo que confirma que el virus sigue presente y que aún representa un riesgo para quienes tienen mayor vulnerabilidad.
En total, 49 casos confirmados se han contabilizado durante las primeras dos semanas de enero, lo que prende las alertas de cara a la temporada invernal, donde los virus respiratorios circulan con más fuerza.
¿Dónde hay más contagios de COVID-19 en México?
Entre el 4 y el 17 de enero, la Ciudad de México encabeza la lista con 15 casos confirmados, seguida de:
- Aguascalientes (8)
- Hidalgo (5)
- Zacatecas (4)
- Sonora (3)
- Guanajuato, Estado de México, Nuevo León y Oaxaca (2 cada uno)
Además, se han detectado 7 mil 130 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), lo que subraya la alta circulación de virus respiratorios en todo el país.
¿Quiénes son los más afectados?
El informe indica que los grupos más vulnerables a COVID-19 y otras enfermedades respiratorias son:
- Personas mayores de 90 años
- Niñas y niños entre 1 y 4 años
También se reporta que 57.1% de los casos corresponden a mujeres.
Las autoridades han reiterado la importancia de proteger a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, EPOC o padecimientos cardíacos, ya que son más propensos a complicaciones graves.
¿Cuántos casos de COVID ha habido desde 2020?
Aunque los números actuales son bajos en comparación con años anteriores, el COVID-19 no ha desaparecido. Este es el recuento de casos y muertes desde el inicio de la pandemia en México:
- 2020: 544 mil 804 casos y 128 mil 061 defunciones
- 2023: 20 mil 264 casos y 1,947 muertes
- 2025: 7 mil 279 casos y 285 defunciones
- 2026 (al 17 de enero): 49 casos y 3 muertes
La vacunación contra COVID-19 sigue activa como parte de la campaña invernal del Gobierno federal.
Variantes bajo la lupa
Las variantes que siguen bajo vigilancia en México son: KP.3.1.1, L.P.8.1, NB.1.8.1, XFG y B.A.3.2.
Si presentas síntomas respiratorios, la recomendación sigue siendo:
- Acudir al médico
- No automedicarse
- Lavarse las manos frecuentemente
- Evitar contacto con personas vulnerables