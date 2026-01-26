¿El COVID-19 sigue en México en 2026? Estos estados registran más contagios

Aunque muchos pensaban que el COVID-19 era cosa del pasado, los datos más recientes dicen lo contrario. En lo que va de 2026, México ya suma tres defunciones por esta enfermedad, de acuerdo con cifras oficiales de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

Las muertes se registraron en Chihuahua, Nuevo León y Puebla, lo que confirma que el virus sigue presente y que aún representa un riesgo para quienes tienen mayor vulnerabilidad.

En total, 49 casos confirmados se han contabilizado durante las primeras dos semanas de enero, lo que prende las alertas de cara a la temporada invernal, donde los virus respiratorios circulan con más fuerza.

Los casos de contagio en enero siguen subiendo / FREEPIK

¿Dónde hay más contagios de COVID-19 en México?

Entre el 4 y el 17 de enero, la Ciudad de México encabeza la lista con 15 casos confirmados, seguida de:

Aguascalientes (8)

Hidalgo (5)

Zacatecas (4)

Sonora (3)

Guanajuato, Estado de México, Nuevo León y Oaxaca (2 cada uno)

Además, se han detectado 7 mil 130 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), lo que subraya la alta circulación de virus respiratorios en todo el país.

Las muertes se registraron en Chihuahua, Nuevo León y Puebla / FREEPIK

¿Quiénes son los más afectados?

El informe indica que los grupos más vulnerables a COVID-19 y otras enfermedades respiratorias son:

Personas mayores de 90 años

Niñas y niños entre 1 y 4 años

También se reporta que 57.1% de los casos corresponden a mujeres.

Las autoridades han reiterado la importancia de proteger a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, EPOC o padecimientos cardíacos, ya que son más propensos a complicaciones graves.

Las autoridades hacen el llamado para proteger a los adultos mayores / FREEPIK

¿Cuántos casos de COVID ha habido desde 2020?

Aunque los números actuales son bajos en comparación con años anteriores, el COVID-19 no ha desaparecido. Este es el recuento de casos y muertes desde el inicio de la pandemia en México:

2020: 544 mil 804 casos y 128 mil 061 defunciones

2023: 20 mil 264 casos y 1,947 muertes

2025: 7 mil 279 casos y 285 defunciones

2026 (al 17 de enero): 49 casos y 3 muertes

La vacunación contra COVID-19 sigue activa como parte de la campaña invernal del Gobierno federal.

Es los estados de México todavía hay vacunas contra el Covid / FREEPIK

Variantes bajo la lupa

Las variantes que siguen bajo vigilancia en México son: KP.3.1.1, L.P.8.1, NB.1.8.1, XFG y B.A.3.2.

Si presentas síntomas respiratorios, la recomendación sigue siendo: