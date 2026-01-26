¿Sheinbaum se volvió ARMY? Pide a Corea del Sur más conciertos de BTS para México

Claudia Sheinbaum se puso la camiseta morada. Y no hablamos de política. La presidenta de México sorprendió a medio país al anunciar que envió una carta “diplomática” al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para que BTS abra más conciertos en nuestro país.

Sí, leíste bien: la mandataria mexicana pidió oficialmente más fechas para el grupo de K-pop, luego de que los boletos para sus shows en mayo de 2026 en el Estadio GNP se en minutos.

La presidenta Sheinbaum mandó una carta a Corea del Sur para pedir más conciertos / Especial

“Le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que vengan más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas, en fin”, dijo en la conferencia mañanera del 26 de enero.

La oferta y la demanda

La mandataria justificó la solicitud con números claros: más de un millón de fans en la fila virtual vs solo 150 mil boletos disponibles. Una ecuación imposible de resolver... sin ayuda presidencial.

“Este grupo BTS es muy popular entre las y los jóvenes mexicanos. Van a ser en mayo los conciertos, ¿no? Y quieren comprarlo cerca de un millón de jóvenes y solo hay 150 mil boletos”, expuso.

BTS ha causado todo un furor en México por sus shows / Redes Sociales

No solo fue carta, también buscó a Ocesa

La presidenta confesó que primero buscó al responsable de Ocesa, empresa encargada de los conciertos: “Le pregunté que qué posibilidad habría de más conciertos [...] y me dijo: ‘Bueno, es que no se pueden, solamente hay tres fechas, no hay más fechas, todo mundo quiere que vaya este grupo’”.

BTS y la crisis del boleto

Mientras tanto, el ARMY mexicano no se ha quedado con los brazos cruzados. En redes sociales, las fans han denunciado irregularidades durante la venta, acusando que algunas personas compraron boletos en taquillas cuando la venta era exclusiva en línea. También piden a Profeco investigar las reventas a precios inflados.

Sheinbaum está en espera de una respuesta con respecto a BTS / Especial

“Que busquemos la manera de que las y los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y en particularmente en México”, remató la presidenta, que espera una respuesta del gobierno surcoreano.

Por ahora, el fandom espera. Y Sheinbaum... también.

Al parecer ya no habrá más conciertos de BTS en América Latina / FB: @bangtan.official