Germán Berterame analizará la oferta del Inter Miami

Luego de su participación con la Selección Mexicana, el aún delantero de Rayados, Germán Berterame, habló sobre su sentir de esta convocatoria y de su anotación ante Bolivia, dónde deja en claro su ilusión de estar en el Mundial.

Berterame l IMAGO7

"Siempre me deja una gran satisfacción la selección. Para mí y para todos siempre será una gran ilusión estar en el Mundial". Además, agregó que analizará la oferta que se le presentó por el Inter Miami.

“La verdad que ahora estoy muy contento con lo de la selección. Recién hoy llego y ahora, a disfrutar la familia. Lo analizaremos toda esta semana.”

¿Cuánto tiempo estaría Berterame sin actividad?

En caso de que se llegue a concretar su salida de Rayados, Berterame tendrá aproximadamente poco más de 20 días sin actividad, tras el inicio de la temporada de la MLS que arrancará el próximo 21 de febrero.

Inter Miami debuta ante LAFC, donde esperan ya contar con el delantero naturalizado mexicano de cara a una temporada que tendrá que esperar algunas semanas más.

Para la próxima fecha FIFA del mes de marzo, Berterame tendría un mes de estar jugando en la liga de los Estados Unidos, por lo que su ritmo de juego podría evaluarse por Javier Aguirre al contar con cinco juegos disputados, si de esta forma es considerado por Javier Mascherano.

Selección Mexicana l IMAGO7

¿Cómo le fue a Berterame con el Tri?

Germán Berterame tuvo minutos en el compromiso ante Panamá, encuentro en el que partió como titular dentro del esquema del equipo. El delantero recibió la confianza del cuerpo técnico desde el inicio, aunque su actuación estuvo lejos de ser determinante a lo largo del partido.

Ante Bolivia catapultó el gol de triunfo tras aprovechar un balón suelto dentro del área, mismo que tomó para acomodarse, meter un disparo con potencia y vencer al portero, entregándole la ventaja a México en un partido acompañado de mucho calor.