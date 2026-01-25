México vence por la mínima a Bolivia y cierra gira de preparación con 'paso perfecto'

Triunfo a domicilio. Con gol solitario de Germán Berterame, la Selección Mexicana derrotó 0-1 a Bolivia en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costa. A pesar de no haber mostrado un dominio absoluto, los dirigidos por Javier Aguirre encontraron el tanto de la victoria tras un tiro libre, para así cerrar esta gira derrotó partidos como visitante con un empate y un juego ganado.

México vence a Bolivia | MEXSPORT

El partido arrancó con intensidad desde el silbatazo inicial. Apenas al primer minuto, Jorge Sánchez fue amonestado tras una barrida fuerte por la banda derecha sobre un rival que se encontraba de espaldas y en control del balón. La infracción derivó en un tiro libre que Ramiro Vaca ejecutó desde larga distancia, aunque el disparo terminó sin mayores complicaciones en las manos de Raúl Rangel.

México respondió de inmediato y al 5’ estuvo cerca de abrir el marcador. Diego Lainez mandó un trazo largo que rompió líneas defensivas y permitió a Armando González llegar hasta línea de fondo para mandar un centro preciso. Carlos Rodríguez apareció en el área chica y remató a bocajarro, pero Carlos Lampe, arquero de Bolivia, reaccionó de manera correcta y evitó el gol con una atajada clave.

Partido de un solo gol | MEXSPORT

Con el paso de los minutos, el encuentro se volvió más físico y al 32’ llegó un momento de preocupación para el conjunto mexicano y para América. Israel Reyes sufrió un golpe en la rodilla derecha y quedó tendido sobre el césped. Tras la revisión médica, el defensor no pudo continuar y tuvo que abandonar el campo en el carrito de asistencias. En su lugar ingresó Ramón Juárez, quien tomó su sitio en la zaga central.

Antes del descanso, Bolivia generó una de sus llegadas más claras. Al minuto 40, Fernando Nava desbordó por la banda izquierda, superó a dos defensores mexicanos, recortó hacia el centro y sacó un disparo colocado al segundo poste. Raúl Rangel respondió a contramano y desvió el balón a tiro de esquina para mantener el empate sin goles. Tras esto, el juego se fue 0-0 al descanso.

La tensión aumentó en la segunda parte y al minuto 50 el partido se detuvo tras una gresca. Posterior a una aproximación boliviana que terminó con un disparo al poste, una jugada provocó empujones y reclamos entre los jugadores. Luego del altercado, Marcel Ruiz fue amonestado por una falta fuerte en el mediocampo, mientras que Carlos Rodríguez también vio la tarjeta amarilla por protestar la decisión arbitral.

Berterame anota gol del triunfo | MEXSPORT

Berterame aprovecha el llamado

El gol llegó cuando el encuentro parecía trabado. Al minuto 68, México aprovechó un tiro libre por la banda derecha. El centro al área generó un error del arquero boliviano, quien dejó el balón suelto. Everardo López ganó la disputa y la esférica quedó para Germán Berterame, que definió de primera intención para marcar el 0-1, aún cuando apenas tenía unos minutos en el campo.

Tras ponerse en ventaja en el marcador, la Selección Mexicana retrocedió unos metros y sufrió por unos instantes el asedio ofensivo de los locales. Sin embargo, al minuto 83, los dirigidos por Javier Aguirre también se vieron con superioridad en la cancha, pues Robsson Tome de Araujo se barrió fuerte sobre Germán Berterame, por lo que el árbitro central decidió expulsar al boliviano.

¿Cuándo vuelve el Tri?

Tras este resultado, la Selección Mexicana volverá a jugar el 25 de febrero un partido amistoso ante Islandia. Posterior a esto, en la primera Fecha FIFA del año, el Tricolor se medirá a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca el 28 de marzo y el 31 del mismo mes ante Bélgica en Chicago. Tras esto, México tendrá tres duelos más de preparación, todo esto previo a la Copa del Mundo 2026.