¿Se va? Esto dijo Germán Berterame tras interés del Inter Miami

La posible salida de Germán Berterame de Rayados empieza a tomar mayor fuerza, luego de que este fin de semana se diera a conocer el interés del Inter Miami por sus servicios, incluso con Lionel Messi como el intermediario para el convencimiento.

El naturalizado mexicano fue interceptado por los medios de comunicación mientras se destinaba a la concentración de la Selección Mexicana, para amistosos ante Bolivia y Panamá, el jugador únicamente mencionó: “No me dejan hablar, perdón”.

Berterame l IMAGO7

Berterame atendió rápidamente, sobre la marcha, a unos aficionados, sin dejar de caminar antes de subir a las escaleras eléctricas para finalmente dejar a los reporteros que buscaban encontrar una respuesta sobre su futuro en Rayados.

Inter Miami confirmó interés

Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, confirmó el interés del equipo de Lionel Messi por el naturalizado mexicano, además de que aseguró que es un jugador necesario para la plantilla de cara a las competencias, MLS, Concachampions y Leagues Cup.

"Sé que se confirmó esta mañana que hay una oferta de Inter Miami. Hay una oferta de Inter Miami para Germán Berterame. Veremos cómo se desarrolla en las próximas 24 a 36 horas”, resaltó el dirigente del equipo.

“Pero una vez más, digo, nosotros aspiramos a tener una plantilla extraordinaria, a darle herramientas a Mascherano para poder atacar técnicamente como él piense en una alineación que pueda ser fuerte. Y ese es el tipo de calidad y jugador que merece ser parte de la plantilla de Inter Miami", catapultó Mas.

Rayados l IMAGO7

¿Berterame firmó su último gol como Rayado ante Mazatlán?

Durante el partido contra Mazatlán, Germán Berterame anotó el que puede ser su último gol con la camiseta de La Pandilla. A minutos del segundo tiempo, el naturalizado mexicano amplió la ventaja de los suyos en la Perla del Pacífico, con un tanto fiel a su estilo.

El delantero tomó el balón en el mediocampo y comandó un contraataque brutal para los suyos. 'Berte' le mandó un gran pase a Anthony Martial, quien con inteligencia le devolvió y lo dejó solo en el área, para vencer con facilidad con un disparo escorado ante Ricardo Rodríguez.