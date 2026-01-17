¿Se queda? Torrent no da importancia a rumores de Berterame y asegura que "cada año tiene ofertas"

Los Rayados de Monterrey ganaron su segundo encuentro en el Clausura 2026, después de una gran exhibición de futbol ante un desahuciado Mazatlán. Sin embargo, el foco de la conversación no fue la victoria de La Pandilla sobre el equipo cañonero, sino la oferta del Inter Miami sobre Germán Berterame, algo a lo que Domènec Torrent, técnico del cuadro regiomontano, restó importancia.

"Cada torneo tiene ofertas. Es algo que maneja la directiva. Si se va Berterame, nos tienen que dejar mucha lana para firmar a otro. El equipo que lo quiera sabe que Rayados no lo pondrá fácil. Él tiene un precio y hay cláusulas y hay mil historias. Yo estoy enfocado en mejorar al equipo, él está muy bien con esto", comentó Torrent.

¿Lo mejor para Berterame?

Desde que salió la noticia y tras la confirmación de la oferta por parte de José Antonio 'Tato' Noriega, las preguntas y especulaciones comenzaron a salir desde El Barrial hasta gran parte de la República Mexicana.

Una de las más importantes es si es lo mejor para el futbolista naturalizado mexicano, con todo lo que hay en puerta en este 2026. Tras la lesión de Santiago Giménez y el gran momento de Germán Berterame, el delantero de los Rayados se convirtió en la opción dos natural de Javier Aguirre para las convocatorias de la Selección Mexicana.

Su posible último partido con Rayados

Con una ventana internacional en camino, la victoria de Rayados de Monterrey sobre Mazatlán pudo ser el último partido como jugador de La Pandilla para Germán Berterame. El futbolista naturalizado mexicano anotó un gol que él mismo creó desde medio campo, después de que cedió el balón a Anthony Martial y el galo le regresó.

El jugador salió al minuto 68', mientras que el joven Joaquín Moxica lo sustituyó. Berterame ahora piensa en la Selección Mexicana, pues fue de los elegidos por parte de Javier Aguirre para formar parte de los próximos dos partidos del Tricolor ante Panamá y Bolivia.

El próximo compromiso de Rayados en Liga MX es ante Xolos, el próximo 31 de enero. En dicho encuentro, Berterame podría ya no estar en el equipo y partir rumbo a Florida junto a Lionel Messi y compañía.

