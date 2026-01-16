¡Bomba mexicana! Germán Berterame se va a Inter Miami a pedido de Messi

Explotó una bomba en El Barrial. Germán Berterame, delantero de Rayados de Monterrey y de la Selección Mexicana, dejará el equipo regiomontano para unirse al Inter Miami, a pedido del astro argentino, Lionel Messi.

Con información de FOX, el delantero naturalizado mexicano estará jugando su último partido con la playera de La Pandilla ante Mazatlán, pues el equipo de Florida pagará su cláusula de rescisión lo antes posible, que se especula es de 15 millones de dólares. El atacante quiere formar parte del plantel de La Pulga y demás estrellas de Las Garzas.

Germán Berterame | IMAGO7

¿Su último gol como Rayado?

Durante el partido contra Mazatlán, Germán Berterame anotó el que puede ser su último gol con la camiseta de La Pandilla. A minutos del segundo tiempo, el naturalizado mexicano amplió la ventaja de los suyos en la Perla del Pacífico, con un tanto fiel a su estilo.

El delantero tomó el balón en el mediocampo y comandó un contraataque brutal para los suyos. 'Berte' le mandó un gran pase a Anthony Martial, quien con inteligencia le devolvió y lo dejó solo en el área, para vencer con facilidad con un disparo escorado ante Ricardo Rodriguez.

El jugador salió al minuto 68', mientras que el joven Joaquín Moxica lo sustituyó. Berterame ahora pensará en la Selección Mexicana, pues fue de los elegidos por parte de Javier Aguirre para formar parte de los próximos dos partidos del Tricolor ante Panamá y Bolivia.

¿Su último gol? | MEXSPORT

¿Quién puede sustituir a Germán Berterame?

La salida de Germán Berterame será una baja sensible en el esquema de Domènec Torrent, pues pocos delanteros son como él en el balompié nacional. El naturalizado mexicano es capaz de crear su propio espacio y definir después de crear juego.

Moxica, de 19 años, es de los candidatos naturales para tomar el lugar de 'Berte' en Rayados; aunque Roberto de la Rosa también sería el favorito, por su experiencia. Germán Berterame anotó también en la Jornada 2, ante Necaxa.

Berterame | MEXSPORT