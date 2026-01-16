¿Griezmann interesa a Rayados? Directiva rompe el silencio

Con el mercado de fichajes en México cerrado, aun queda una oportunidad para que los equipos de Liga MX puedan hacer fichajes, el mercado europeo. Según rumores, uno de los más interesados en validar esta opción es Rayados, con la posible incorporación del atacante francés, Antoine Griezmann.

Griezmann en el Atlético de Madrid | AP

¿Nuevo francés en México?

Luego de los rumores que colocaban al atacante del Atlético de Madrid en el equipo regiomontano, su presidente deportivo, José Antonio ‘Tato’ Noriega, aclaró la situación del club con respecto al fichaje.

Durante una entrevista en el program ‘Faitelson sin censura’, Noriega le confesó al periodista, David Faitelson, que todos los rumores sobre su acercamiento o posible fichaje fueron completamente falsos, aunque sí reconoció la jerarquía de un jugador como el galo.

“A mí también (me gustaría verlo en la Liga MX), no estamos en un momento para eso, hemos traído jugadores de jerarquía, esta se gana con el tiempo, pero es un factor que se involucra ganar una jerarquía en cualquier puesto, y el futbolista la tiene cuando está más avanzado de edad”, declaró Noriega.

Equipo de Rayados | IMAGO7

Desafortunadamente para todos los aficionados de Monterrey, el directivo descartó por completo una posible contratación de Griezmann en el futuro, ya que el jugador tiene una edad muy avanzada y la visión actual del club es la de traer jugadores con un gran peso pero una menor edad.

“En este momento estamos muy claros, y por eso contratamos jóvenes, no estamos en un momento para traer a un jugador de 34 años que es referente, qué bueno que pudiera estar, pero la noticia es totalmente falsa", concluyó.

Rayados en Liga MX | IMAGO7

El caso Sergio Ramos

Luego de aclarar los rumores de Griezmann, el Tatoo Noriega recordó otro caso internacional del equipo, la despedida de Sergio Ramos. El directivo aseguró que fue una despedida abrupta, sin embargo, respeto la decisión del español por muy apresurada que fuera.

“Cada quién se hace responsable de sus decisiones. Sergio se apresuró un poco, pero es para respetar. Le hice saber que nos sorprendió, no era la mejor forma, pero las pláticas iban avanzadas y tanto él como nosotros estábamos lejos, nosotros también teníamos la sensación que no iba a haber una renovación, pero pensábamos esperar más y anunciarlo, Sergio tomó su decisión y no pasa nada”, declaró el Tato.