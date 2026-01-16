¡Manita! Rayados de Monterrey golea a un desahuciado Mazatlán

Mazatlán recibió a Rayados de Monterrey en el Estadio El Encanto en duelo correspondiente a la Jornada 3 del torneo, donde el conjunto regiomontano firmó una actuación contundente y se llevó una goleada como visitante.

El marcador se abrió muy temprano en el partido. Al minuto 8, Jesús ‘Tecatito’ Corona apareció dentro del área para rematar de cabeza un preciso centro enviado por Sergio Canales, poniendo el 0-1 y marcando el rumbo del encuentro desde los primeros minutos.

Rayados | IMAGO7

Rayados no bajó la intensidad y amplió la ventaja al minuto 21. Jorge Rodríguez sacó un disparo desde fuera del área que fue desviado, descolocando al arquero de Mazatlán y convirtiéndose en el 0-2 para los visitantes.

El primer gol de Martial

Apenas dos minutos después, al 23, el árbitro señaló penal a favor de Rayados tras una falta dentro del área sobre Gerardo Arteaga. Un minuto más tarde, Anthony Martial tomó la responsabilidad desde los once pasos; aunque el portero atajó el primer disparo, el francés aprovechó el rebote para empujar el balón y marcar el 0-3, su primer gol oficial en la Liga MX con Monterrey.

Martial | IMAGO7

Con ese resultado, ambos equipos se fueron al descanso, con Rayados mostrando una clara superioridad en el juego y en el marcador, mientras Mazatlán no encontraba respuestas defensivas.

¿El último gol de Berterame en Rayados?

En la segunda mitad, Monterrey mantuvo el control. Al minuto 55, Germán Berterame firmó el 0-4 tras una asistencia de Anthony Martial, definiendo dentro del área con la pierna derecha para ampliar aún más la ventaja.

¿Su último gol? | MEXSPORT

Diez minutos después, al 65, Rayados volvió a golpear. Íker Fimbres marcó el 0-5 luego de otra asistencia de Martial, quien lo dejó solo frente al arco para que simplemente empujara el balón.

Mazatlán logró descontar al minuto 85 con el gol de la honra. Jordan Sierra se escapó en solitario y definió dentro del área para poner el 1-5 definitivo. Con este resultado, Rayados llegó a seis puntos, mientras que Mazatlán consumó su tercera derrota del torneo, complicando su arranque en la competencia.

Rayados | IMAGO7