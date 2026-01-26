Pietrasanta desata oleada de críticas por menosprecio al Super Bowl

New England Patriots y los Seattle Seahawks se confirmaron como los invitados al Super Bowl LX para revivir la batalla que tuvieron en 2015 como una de las más dramáticas en la historia de la NFL por el anillo más preciado.

Sin embargo, fuera del emparrillado uno de los que se llevó los reflectores fue Jorge Pietrasanta debido a que lanzó un comentario en su cuenta de X que provocó una avalancha de criticas por los aficionados al futbol americano.

Patriots l AP

¿Qué dijo Pietrasanta?

“La NFL es la mejor liga del mundo, pero al SB llegan equipos X”, fue lo que lanzó el narrador de ESPN tras confirmarse a los invitados para la decisiva definición que tendrá lugar en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Posteo de Pietrasanta l CAPTURA

¿Cuáles fueron los comentarios?

Los comentarios no se hicieron esperar y así aparecieron: “Estás consciente del sin sentido que estás diciendo? Si hablas de esta temporada: El sembrado 1 de la NFC siendo la mejor defensa en puntos no puede ser un equipo X. Si hablas históricamente: El equipo con más victorias y con más apariciones en el SB no puede ser un equipo X”.

“Jorge Pietrasanta como Chiva hermano mis respetos, pero de la NFL no sabes ni un carajo, quieres likes está bien, quieres vistas, está bien pero no hables de lo que no sabes, nada más te expones y mira que soy Chivahermano”, resaltó un usuario.

“Esa es la belleza de la NFL. Que cualquier equipo puede competir.Me parece que tú eres de los que en el soccer quieren que siempre ganen Real Madrid o Barcelona en vez de que haya competencia y que ganen equipos X, como tú los llamas. Eso sí es aburrido”, catapultó otro individuo.

Algunos comentarios l CAPTURA

“El tamaño del comentario, solo es comparable con el tamaño de la ignorancia. La NFL, es la mejor liga del mundo, por una simple razón: todos los equipos son ricos y la competencia solo se escenifica en el emparrillado. No gana el mejor, gana el mejor administrado. Aunque sea X”, dijo otro sujeto.

“Que querías tu al AMERICA ? No jodas , ambos equipos de los más sólidos durante todo el año y mejorando semana tras semana….”, fue otro de los llamativos comentarios por forma de ver la NFL y los equipos que llegan al Super Bowl.