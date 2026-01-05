Jorge Pietrasanta 'explota' en contra de sus detractores: "Esta red está llena de ignorantes"

Uno de los narradores de ESPN se ha metido en una nueva polémica, pero esta vez casualmente, generada por él mismo. Se trata de Jorge Piertrasanta, quien en su cuenta de X ha hecho una publicación por completo dedicada a sus detractores, a quienes ha calificado como "ignorantes".

Incluso generando respuesta inmediata por parte de algunos excompañeros suyos en 'El Líder Mundial en Deportes', el exmiembro de Televisa Deportes no se guardó nada después de varios comentarios en contra suya.

Jorge Pietrasanta y Roberto Gómez Junco | Imago7

¿Qué publicó Pietra?

La tarde del pasado domingo 4 de enero, la cuenta de X de Jorge Pietrasanta se 'encendió' con un tuit bastante polémico, en donde menciona que ha sido criticado en una gran cantidad de ocasiones y que existe mucha gente que desprestigia toda su carrera, algo que recrimina de manera contundente.

"Esta red está tan llena de ignorantes y anónimos agresivos, que si yo opino de lo que sé y a lo que me he dedicado durante 35 años, me insultan y me amenazan, imagínense que exprese mi postura en otro tema, mismo que por cierto he estudiado y vivido durante años", escribió el narrador de Serie A en ESPN.

Tuit de Pietra y respuesta de Ymay | Captura de X

Inmediatamente su publicación se llenó de respuestas, la mayoría de ellas negativas hacia él y sus palabras; sin embargo, hubo una en especial que ha llamado bastante la atención, pues Mauricio Ymay, excompañero suyo en distintas ocasiones, optó por preguntarle a "Don Pietra" si todo estaba bien, a lo que el relator respondió: "Más que perfecto, Don Mauricio".

Después de dicha respuesta, los usuarios volvieron a atacarlo, cuestionando el por qué si todo está "más que perfecto", por qué entonces decidió publicar dicho tuit; además, también hay algunas otras personas que han escrito que para alguien que tiene 35 años en el medio, "su piel es muy delgada", refiriéndose a que Pietrasanta no aguanta los malos comentarios.

¿Por qué la gente 'ataca' a Pietrasanta?

No es una noticia novedosa que la gente ataque a Jorge Pietrasanta por algunas declaraciones o transmisiones, pues desde su llegada a ESPN, se ha dado a conocer por su apoyo a Chivas, a quienes ha defendido en cada oportunidad que tiene, generando gran parte de los comentarios negativos, pues lo juzgan de no ser alguien imparcial.

Pietrasanta con Dionisio Estrada y León Lecanda | Imago7

A Pietra también se le ha criticado en distintas ocasiones por su forma de narrar, pues para algunos su nivel ha bajado demasiado desde su salida de Televisa y su llegada a ESPN, generando incluso críticas hacia las frases con las que acompaña cada uno de sus relatos.