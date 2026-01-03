¡Nueva baja! Chivas pierde a importante miembro previo al Clausura 2026

Karen Tapia dejó de formar parte de las transmisiones de Amazon Prime Video y de los partidos de Chivas rumbo al Clausura 2026, una noticia que tomó por sorpresa a la afición rojiblanca. La periodista mexicana se había consolidado como uno de los rostros habituales en la cobertura de los encuentros del Club Deportivo Guadalajara como local, dentro del proyecto audiovisual de la plataforma de streaming.

La salida de Tapia marca el cierre de una etapa que comenzó en enero de 2025, cuando fue anunciada como nueva integrante de Amazon Prime para los compromisos del Rebaño Sagrado. Su incorporación fue bien recibida por los seguidores del equipo, quienes valoraron su estilo cercano y su conocimiento del entorno rojiblanco.

Karen Tapia en zona mixta I IG:@karentapia_a

Despedida en un partido especial

La periodista se despidió oficialmente de las transmisiones previo al Clásico Tapatío de la Copa Pacífica Centenario ante Atlas, un duelo cargado de simbolismo para cerrar su ciclo con Chivas. Ese encuentro representó su última aparición en los partidos de local transmitidos por Amazon Prime, poniendo fin a un año de trabajo constante dentro del proyecto.

A través de sus redes sociales, Karen Tapia compartió un mensaje emotivo en el que agradeció la oportunidad y el respaldo recibido. Reconoció que llegó con la intención de crecer profesionalmente, sin imaginar que esta experiencia terminaría siendo tan determinante en su vida personal y laboral.

Karen Tapia en el estadio de Chivas I IG:@karentapia_a

¿Qué sigue para Karen Tapia tras su salida de Amazon Prime?

La trayectoria de Tapia respalda su proyección futura. A lo largo de los años ha construido una carrera sólida en medios de comunicación, colaborando con empresas de gran peso como Azteca Deportes, TUDN y HiSports, lo que la posiciona como una comunicadora con amplio recorrido en el periodismo deportivo mexicano.

Karen Tapia en Chivas I IG:@karentapia_a

Durante su paso por las transmisiones de Chivas, su presencia generó conexión con la audiencia, reflejada en los mensajes de apoyo que recibió partido a partido. Ella misma destacó que el acompañamiento del público fue una motivación constante para exigirse y evolucionar frente a las cámaras.

Por ahora, no se ha confirmado cuál será el siguiente paso en la carrera de Karen Tapia, aunque su experiencia y visibilidad la mantienen como una figura atractiva para nuevos proyectos en televisión o plataformas digitales. Mientras tanto, su salida de Amazon Prime deja un capítulo cerrado en la cobertura reciente de Chivas, pero abre la puerta a nuevos retos en su camino profesional.